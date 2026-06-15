76 ilin katıldığı AFAD\'ın tematik kampı Ahlat\'ta başladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 76 ilden 411 personelin katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen tematik kampı başladı.

İlçedeki Çarho mevkiinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki kamp, 15-19 Haziran tarihleri arasında devam edecek. Kampa katılan AFAD personeline toplanma, yükleme, intikal, konuşlanma, kapasite geliştirme ve iletişim alanlarında detaylı eğitimler verilecek. Açılış programı öncesinde Rize'de görevi başındayken elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan anıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, burada toplanma gayelerinin çok özel olduğunu belirterek, özellikle yeni katılan arkadaşların en üst düzeyde eğitim almaları için bu kampların düzenlendiğini söyledi. Ergin, "AFAD ülkemizin gururu, gazi bir teşkilat. Geride bıraktığımız 6 Şubat'ta 11 ilimizi etkileyen depremlerden sonra Cumhurbaşkanımızın bize tahsis etmiş olduğu yaklaşık 3 bin kadroyla birlikte bugün itibarıyla 6 bin arama kurtarma teknisyeni ve teknikeri kadrosuna ulaşmış bulunmaktayız. Yeni katılacak arkadaşlarımızın da artık nefesini hissetmeye başladık. Sınavları, mülakatları bitti ve birkaç ay içerisinde onlar da sizlerin içinde, karşımızda ve eğitim programlarımızın içerisinde olacaklar. Burada tematik kampımızda oryantiring, yürüyüş, yükleme, bütün taktik eğitimleri ve yapacağımız yarışmalarda hepsini bir eğitim formatı içerisinde belli bir disiplin içerisinde yapacağız. Yıl içerisinde biliyorsunuz arkadaşlar 10 civarında tematik kamp, 70 civarında da tatbikatla sürekli eğitim halinde ve sürekli bir disiplin içerisinde ülkemizin muhtemel afetlere hazırlık seviyesini her geçen gün daha yüksek noktalara çıkarmak için ve kapasitemizi insan kaynağı, iş makinesi araç, gereç, ekipman kapasitemizi de her geçen gün artırarak devam ediyoruz. Ülkemiz afetselliği yönünden her türlü afete gebe bir coğrafyada. Coğrafya kaderdir denir. Biz de bunu yaşıyoruz ve bu her türlü afetselliğe karşı da en üst düzeyde kapasitemizi her daim yükseltmek durumundayız. Burada da bizim en kıymetli ekiplerimiz arama kurtarma teknisyenlerimiz, teknikerlerimiz ve bütün kurumlarımızda yetiştirmiş olduğumuz ekiplerimiz. Bugün itibariyle 160 bini bulan akredite STK'larımız, kurumlarımızda yetiştirdiğimiz ekiplerimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin arama kurtarmacı diye çıktığımız hedefimizi 160 binlere çıkardık. Çok şükür. Bugün ülkemizin karşıla herhangi bir afette 160 bin kişiyi düdüğü çaldığımız anda toplanacağını biliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir güç" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, "Yurdumuzun çeşitli yerlerinden gelen AFAD ekiplerine teşekkür ediyorum. Ülkemize Mehmetçik kadar faydalı olan bu ekibin burada koordinasyon eğitimi almasını, kamp yapmasını sağlamak yine buranın havasından ve suyundan istifade etmelerini sağlamak üzere elimizden gelen tüm katkıyı vereceğiz. Ahlat Belediyesi ve ilçe halkı olarak insanlara hizmet eden bu kahramanların en iyi şekilde yetişmesi için bundan sonrada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

AFAD Bitlis İl Müdürü Kerem Oruk da, "Bugün 81 ilin 76'sından katılım sağlayan siz değerli çalışma arkadaşlarımızla beraber olmak ne kadar gurur verici olsa da başta şehidimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teşkilatımızın başı sağ olsun. Eğitimlerimize bundan sonraki hayatta muhtemel can kayıplarını en aza indirmek ve daha dirençli olmak için eğitimlerimize devam etmek zorundayız. Bundan dolayı tematik kampımızın çok verimli geçeceğine inanıyorum. Buradaki amacımız kondisyonumuzu artırmak, ortak çalışma dilini geliştirmek, takım uyumunu artırmak ve muhtemel afetlerde birlikte çalışmayı geliştirmek olacaktır" ifadelerine yer verdi. - BİTLİS