79. Yunus Nadi Ödülleri Muğla\'da Sahiplerini Bulacak

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(MUĞLA) - Cumhuriyet Gazetesi tarafından Yunus Nadi anısına düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri, bu yıl 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nde verilecek. 79. Yunus Nadi Ödülleri Töreni, 5 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenecek 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği, 4- 6 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. 79. Yunus Nadi Ödülleri Töreni ise 5 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Beş dalda ödül verilecek

Bu yıl 79'uncusu düzenlenecek Yunus Nadi Ödülleri, seçici kurulların değerlendirmeleri sonucunda öykü, roman, şiir, sosyal bilimler ve karikatür alanlarında verilecek. Roman dalında Hidayet Karakuş'un "Bana Bir Resmini Yolla" adlı kitabı, Öykü dalında Emrah Öztürk'ün "Evine Dönemeyen Adam" adlı yapıtı, Karikatür dalında Cem Koç'un "Adalet" konulu yapıtı, Şiir dalında Elçin Sevgi Suçin'in "51. Bölge" adlı yapıtı ödüle layık görülen eserler arasında yerini aldı.

Seçici kurul ayrıca Sosyal Bilimler Araştırması ödülünü, Sercan Ünsal'ın "Köy Enstitüleri-Kırsal Kalkınma ve Sağlık Kolu (Cilt I-II)" ve Hilmi Uysal, Mualla Aksu ve Pakize Türkoğlu'nun çalışması "Sağlık Ekseniyle Köy Enstitüleri-Sağlık Eğitimiyle Canlandırılacak Köy" kitapları arasında paylaştırılmasına karar verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile saygın bir ödül törenine ev sahipliği yapacaklarını belirten Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 79. Yunus Nadi Ödülleri Töreni'nde Türkiye'nin kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerini Menteşe'de ağırlayacaklarını belirtti. Buluşmanın Muğla'nın kültürel mirasına büyük bir katkı sağlayacağına işaret eden Başkan Köksal, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Gazetesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Yunus Nadi Abalıoğlu tarafından kurulan ve Türkiye'nin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynayan, laiklik, demokrasi ve özgürlük ilkelerinin savunucusu olarak Cumhuriyet rejimini güçlendiren temel değerlerden biridir. Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi'nin vizyonu doğrultusunda, yalnızca bir haber kaynağı olmanın ötesine geçerek Türkiye'nin aydınlanma ve modernleşme yolculuğunda önemli bir köşe taşı olmuştur. Bunun ötesinde Yunus Nadi Ödülleri, Türkiye'de sanat alanında verilmeye başlanan ilk ödül olarak tarihteki yerini almıştır."

Bu yıl ödül töreninin Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirecek Uluslararası 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nde yapılacağını belirten Başkan Köksal, şöyle devam etti:

"4, 5, 6 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz şenlikte böyle saygın bir ödül törenine de ev sahipliği yapacağımız için çok gururluyuz. 5 Ekim Cumartesi günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreni Türkiye'nin kültür ve sanat hayatının önemli bir buluşma noktası olacaktır. Heyecanlıyız, Türkiye'nin seçkin aydınlarını, entelektüellerini ve sanatçılarını Muğla'nın merkezi Menteşe'de ağırlayacağız. Bu saygın ödül töreni, hem şenliğimize hem de Muğla'nın kültürel zenginliğine büyük katkı sağlayacak."