8. Havacılık ve Savunma Günleri Başladı

14.05.2026 15:02
BTÜ öğrencileri tarafından düzenlenen Havacılık ve Savunma Günleri, Mimar Sinan Yerleşkesi'nde başladı.

BURSA Teknik Üniversitesi (BTÜ) Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu öğrencileri tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Havacılık ve Savunma Günleri başladı.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Havacılık ve Savunma Günleri, BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen programla başladı. BTÜ Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu öğrencileri tarafından düzenlenen ve yarın sona erecek etkinliğin açılış konuşmalarını yapan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "8 yıldır büyük bir özveri ve gayretle bu organizasyon yapılıyor. Sürekliliği sağlayarak böyle bir organizasyonu yapmak kolay bir şey değil. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz, Hem derslerine giriyorlar, hem akademik başarıları var. Hem TEKNOFEST'te yer alıyorlar hem de bu mükemmel organizasyonu yapıyorlar" dedi.

'KAPALI ALANI OLAN YENİ BİR TEKNOPARK YAPIYORUZ'

Teknik bir üniversite olmaları sebebiyle bu anlamda çalışmalar yapılmasına gayret edildiğini belirten Çağlar, "Uzay ve havacılık alanı bizim için önemli bir alan. Şu anda devam eden kendi teknoparkımız var. Yakın zamanda teknoparkımızı geliştirme ve kapasitesini artırma yoluna gideceğiz. Hemen kampüsümüzün karşı tarafında 15 bin metrekare kapalı alanı olan yeni bir teknopark yapıyoruz. Buradaki görüşmelerimiz de devam ediyor. Teknoparkımızın temasını 'uzay ve havacılık' olarak belirledik. Eğer bunu başarabilirsek, 2027 yılının sonunda ya da 2028 yılının haziran ayı gibi teknoparkımızı açmayı planlıyoruz. O anlamda biz, buradaki genç kardeşlerimizin iyi yetişmelerini ve burada da bize katkı vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'5 FARKLI TAKIMLA YARIŞMALARA KATILIYORUZ'

Üniversitenin 2'inci sınıf öğrencisi Salih Yarıcı ise, "Bizler bu etkinliği 8 yıldır düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Topluluk olarak da okulumuzun kuruluşundan bu yana yaklaşık 14 ila 16 yıldır aktif şekilde faaliyet gösteriyoruz. Şu anda üniversitemizdeki topluluklar arasında en fazla üye sayısına sahip topluluğuz. Yaklaşık 2 binin üzerinde üyemiz bulunuyor. Bu seneki etkinliğimizde de yaklaşık bin 500'ün üzerinde katılımcı bekliyoruz. Bu sene okulumuzda, topluluğumuzun 5'inci takımı olarak bir roket takımı kuruldu. Aynı şekilde bu takımın kaptanlığını da ben üstleniyorum. Topluluğumuz şu anda 5 farklı takımla yarışmalara katılıyor. TEKNOFEST, TÜBİTAK ve yurt dışındaki çeşitli yarışmalarda yer alıyoruz. Birçok ödülümüz bulunuyor. Geçen yıl aldığımız en yeni ödül ise 2025 TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nda kazandığımız 'En İyi Tasarım Mansiyon Ödülü' oldu" diye konuştu.

'FİRMALARIN DESTEĞİNİ ALIYORUZ'

Topluluğun bünyesinde bulunan takımlardan bahseden Salih Yarıcı, "Takımlarımız arasında; Döner Kanat VTOL, Döner Kanat İHA, Sabit Kanat İHA olmak üzere hava araçları takımlarımız ve bir adet roket takımımız bulunuyor. Bu etkinliği de tüm bu takımlarla birlikte düzenliyoruz. Tüm takım kaptanlarımız ve üyelerimiz sağ olsunlar, organizasyonda görev alarak bizlere destek oluyorlar. Buradaki asıl amacımız, havacılık ve savunma sanayi sektörünü, Bursa özelinde ve Bursa dışından gelen tüm üniversite öğrencilerine ve ziyaretçilere birinci ağızdan aktarmak. Büyük firmalarda etkinlikte yer alıyor. Konuşmacı gönderip, stant açarak bizlere destek oluyorlar" dedi.

Türk Hava Kurumu Bursa Şube Başkanı ve pilot Hatice Nur Gündoğdu'nun sunumuyla devam eden etkinlikler, bugün ve yarın gerçekleştirilecek çeşitli sunum ve aktivitelerin ardından sona erecek. (DHA

Kaynak: DHA

Teknoloji, Havacılık, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

