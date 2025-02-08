8 Yaşındaki Sare Naz Milli Takıma Seçildi

Yerel

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da yaşayan 8 yaşındaki Sare Naz Gün, disiplinli çalışması ve azmiyle büyük bir başarıya ulaştı. Türkiye Satranç Milli Takımı'na seçilen Gün, "Satrancı çok seviyorum. Bu alanda milli takım oyuncusu oldum. Satranç sayesinde daha iyi düşünüyor, konuşmalarımı daha iyi ifade edebiliyorum. Kaybettiğimde asla yılmıyorum, aksine daha çok çalışıyorum" dedi.

Şanlıurfa'da yaşayan satranç sporcusu Sare Naz Gün, performansıyla Türkiye Satranç Milli Takımı'na seçildi. Şehrin satranç alanındaki ilk milli sporcusu olan Sare Naz, disiplinli çalışmasının karşılığını alırken, yeni hedefinin Türkiye ve dünya şampiyonalarında derece elde etmek olduğunu söyledi.

"Kaybetmek beni yıldırmıyor, daha çok çalışıyorum"

Milli sporcu Sare Naz Gün, "Satrancı çok seviyorum. Bu alanda milli takım oyuncusu oldum. Satranç sayesinde daha iyi düşünüyor, konuşmalarımı daha iyi ifade edebiliyorum. Kaybettiğimde asla yılmıyorum, aksine daha çok çalışıyorum. Antrenörüm Murat Gün söylemeden bile her gün çalıştım, çok fazla video izledim. Sabah uyanır uyanmaz satranç çalışmaya başlıyorum. Satranç çok güzel bir oyun, herkese tavsiye ediyorum. Sosyal ilişkilerde ve derslerde başarıyı artırıyor. Bundan sonraki hedefim daha çok çalışıp daha çok ünvanlar almak" dedi.

Sare Naz'ın ablası 11 yaşındaki Merve Öykü Gün de satrançta önemli dereceler elde etti. Birçok turnuvaya katılmaya devam eden başarılı sporcu, satranç disiplininin önemine vurgu yaparak, "Satrançta başarı disiplinle gelir. Her gün oturup düzenli çalışmazsak, varyantları birbirine karıştırabiliriz. Kardeşim milli takıma seçildi, ben de büyük bir başarı elde ettim. Turnuvalara katılmaya devam ediyoruz ve daha büyük hedeflere ilerliyoruz" diye konuştu.

"Şanlıurfa'nın ilk milli takım sporcusu ile gurur duyuyorum"

Sare Naz ve Merve Öykü Gün'ün annesi Sümeyye Gün, kızlarının başarısından büyük gurur duyduğunu belirtti. Satranç sporunun çocukların gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden anne Gün, tüm ailelere çocuklarını bu spora yönlendirmeleri çağrısında bulundu:

"Sare Naz'ın milli takıma seçilmesi bizi çok gururlandırdı. Şanlıurfa'da satranç alanında ilk milli takım sporcusu oldu. Bu başarı bireysel çalışmalarının yanı sıra güçlü bir sistemin de desteğiyle geldi. Aldığı dersler, maç analizleri ve doğru yönlendirmelerle bu noktaya ulaştı. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda ilk üçe girip şampiyon olmak, ardından dünya şampiyonasına katılmak. Satranç, çocuklara stratejik düşünmeyi, hatalarından ders almayı, pes etmemeyi öğreten çok değerli bir spor. Biz yaşadık, herkese tavsiye ediyorum."

"Bu başarı kolay gelmedi"

Satranç Kulübü sahibi ve antrenörü Murat Gün, milli takım sürecinin yoğun bir çalışma gerektirdiğini vurguladı. Disiplinli antrenman programları ve turnuva tecrübeleri sayesinde başarıya ulaştıklarını belirten Gün, şu ifadeleri kullandı:

"Milli takıma girmek kolay olmadı. Her gün yoğun antrenmanlar yaptık, turnuvalara katıldık, pes ettiğimiz günler de oldu ama asla bırakmadık. Sonunda çok güzel bir başarı elde ettik. Şanlıurfa tarihinde ilk defa satranç alanında bir sporcunun milli takıma seçilmesini sağladık. Bu bizim için büyük bir gurur. Şanlıurfa'dan 7 sporcu ile turnuvaya katıldık ve Türkiye genelinde yüzde 50'den daha iyi bir derece ortalamasına ulaştık. Bundan sonraki hedefimiz daha büyük başarılar elde etmek."