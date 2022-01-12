80 yaşındaki hasta, sokaklarda sedyeyle taşındı - Son Dakika

Selçuk'ta 80 yaşında yatalak ve yüksek kiloda olan Gülser Mert, titreme geçirerek evde fenalaştı. Bunun üzerine ailesi hemen 112 ekiplerine haber verdi. Tolga Mert, teyzesini iki görevliyle beraber güçlükle sedye yardımıyla ambulansa bindirdi ve Selçuk Devlet Hastanesine götürdü.

TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Aynı zamanda Alzheimer hastası olan Gülser Mert isimli kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Aile, tekrar 80 yaşındaki hastanın eve götürülmesi için ambulans istedi ama talebi reddedildi.

SEDYE İLE SOKAKLARDA TAŞINDI

Aile, yatalak ve yüksek kiloda olan Gülser Mert'i taksiye de bindiremedi. Daha sonra 80 yaşındaki kadın hasta, yatırıldığı sedye ile Selçuk sokaklarında 15 dakika boyunca evine taşınmak zorunda kalındı.

DURUMA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Normalde eve götürülmesi için ambulans verilmeyeceğini bildiklerini ifade eden Tolga Mert, hastalarının yatalak olduğunu, yaşlı olduğunu ve bu nedenle ambulans istediklerini, soğukta sedyeyle sokaklarda taşımak zorunda kaldıklarını ifade etti. Tolga Mert, duruma tepki gösterdi.