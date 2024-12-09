9 yaşında başlayıp 65 yılını verdiği mesleğinde 'Yaşayan İnsan Hazinesi' oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

9 yaşında başlayıp 65 yılını verdiği mesleğinde 'Yaşayan İnsan Hazinesi' oldu

Geniş Video İzle

9 yaşında başlayıp 65 yılını verdiği mesleğinde 'Yaşayan İnsan Hazinesi' oldu 65 yılını veren ve 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü layık görülen usta yeni ustalar yetiştirmeyi amaçlıyor Denizli'nin Buldan ilçesinde 9 yaşından beri 65 yıldır el tezgahında Buldan bezi dokuyan ve geçtiğimiz...

09.12.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 yaşında başlayıp 65 yılını verdiği mesleğinde 'Yaşayan İnsan Hazinesi' oldu

65 yılını veren ve 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü layık görülen usta yeni ustalar yetiştirmeyi amaçlıyor

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde 9 yaşından beri 65 yıldır el tezgahında Buldan bezi dokuyan ve geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen Selahattin Kaçanoğlu, el tezgahında yeni ustalar yetiştirmek için elinden geleni yapacağını belirtti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 9 yaşından beri ilgilendiği ve 65 yıldır severek yaptığı el tezgahında Buldan bezi dokuyan Selahattin Kaçanoğlu, meslekteki girişini ve gelecek nesiller için bilgiler verdi. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim ettiği ödül töreninde Buldan Bezi alanında ödül alan Kaçanoğlu, dokuma tezgahlarında büyüdüğünü ve annesi, babasından bu işi öğrendiğini aktardı.

"65 yıldır el tezgahında dokuma işi yapıyorum"

Dokuma tezgahlarında büyüdüğünü aynı zamanda okuyarak öğretmen olduğunu daha sonrasında ise hem öğretmenlik hem de ailesi mesleğini devam ettirdiğini dile getiren Selahattin Kaçanoğlu, "65 yıldan beri dokuma sanatıyla ilgileniyorum. Ailem dokumacıydı ve gelir kaynağı dokumacılıktı. Bende ister istenmez dokuma sanatının içerisine girdim ve dokumaya başladım. Daha sonrasında annem derdi ki 'Oğlum ya okuyacaksın ya da dokucan' derdi. Bende okudum ve öğretmen oldum. Ama bu mesleği de bırakmak istemedim çünkü annem ve babam dokuma yaparken ben kendimce gezmemi yakıştıramıyordum. Onun için çalıştım ve dokumayı yaptım" dedi.

"El tezgahında yeni ustalar yetiştirmek için elimden geleni yapacağım"

Kültür Bakanlığı tarafından yapılan araştırmalarda 'Yaşayan İnsan Hazinesi' teklifini sunduklarını ardından ise ödülü layık gördükleri için mutlu olduğunu belirten Kaçanoğlu, "Daha sonrasında Araştırma Genel Müdürlüğü yani Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak araştırmalar yapıyorlardı. İlçelere dolaşırken Buldan'da benimle tanıştıktan sonra festival ve fuarlara çağırmaya başladılar. Desenli dokumalar yapıyorum ve diğerleri bez ayağı dokuma yapıyorlar. Beni tespit ettikten sonra UNESCO olarak araştırma yaptılar. Yapılan araştırmalarda beni aday gösterdiler. Bana bu dalda Yaşayan İnsan Hazinesi teklifini sundular. Ardından ödülü de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Yani beni çok onur ettiler. Bu onuru sadece kendi şahsım olarak değil Buldan adına aldığım için tüm Buldan ve Denizli halkınadır. İnşallah bu tarz şeylerin faydasını görürüz. Buralara inşallah yerli ve yabancı turistler gelir. Bana ne görev düşer ise yardımcı olmaya çalışırım. Mutlaka bu mesleği daha ileriye götürmek için ben elimden gelen herşeyi yapacağım. El tezgahında yeni ustalar yetiştirmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizli, Buldan, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 9 yaşında başlayıp 65 yılını verdiği mesleğinde 'Yaşayan İnsan Hazinesi' oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:34 Artvin’de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
19:11 Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz’ın sakatlığındaki son durum belli oldu Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu
19:03 Galatasaray’dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz
18:43 Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı
18:43 Muhalifler, Esad’ın teröristlere verdiği Münbiç’in merkezinde Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde
18:37 Yeni hedef Suriye mi Netanyahu, Esad’ın ardından soluğu Golan Tepeleri’nde aldı Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı
18:36 HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim
18:29 Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı
18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 14:24:54. #1.13#
SON DAKİKA: 9 yaşında başlayıp 65 yılını verdiği mesleğinde 'Yaşayan İnsan Hazinesi' oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.