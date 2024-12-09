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9 yaşında başlayıp 65 yılını verdiği mesleğinde 'Yaşayan İnsan Hazinesi' oldu

65 yılını veren ve 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'nü layık görülen usta yeni ustalar yetiştirmeyi amaçlıyor

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde 9 yaşından beri 65 yıldır el tezgahında Buldan bezi dokuyan ve geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen Selahattin Kaçanoğlu, el tezgahında yeni ustalar yetiştirmek için elinden geleni yapacağını belirtti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 9 yaşından beri ilgilendiği ve 65 yıldır severek yaptığı el tezgahında Buldan bezi dokuyan Selahattin Kaçanoğlu, meslekteki girişini ve gelecek nesiller için bilgiler verdi. Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim ettiği ödül töreninde Buldan Bezi alanında ödül alan Kaçanoğlu, dokuma tezgahlarında büyüdüğünü ve annesi, babasından bu işi öğrendiğini aktardı.

"65 yıldır el tezgahında dokuma işi yapıyorum"

Dokuma tezgahlarında büyüdüğünü aynı zamanda okuyarak öğretmen olduğunu daha sonrasında ise hem öğretmenlik hem de ailesi mesleğini devam ettirdiğini dile getiren Selahattin Kaçanoğlu, "65 yıldan beri dokuma sanatıyla ilgileniyorum. Ailem dokumacıydı ve gelir kaynağı dokumacılıktı. Bende ister istenmez dokuma sanatının içerisine girdim ve dokumaya başladım. Daha sonrasında annem derdi ki 'Oğlum ya okuyacaksın ya da dokucan' derdi. Bende okudum ve öğretmen oldum. Ama bu mesleği de bırakmak istemedim çünkü annem ve babam dokuma yaparken ben kendimce gezmemi yakıştıramıyordum. Onun için çalıştım ve dokumayı yaptım" dedi.

"El tezgahında yeni ustalar yetiştirmek için elimden geleni yapacağım"

Kültür Bakanlığı tarafından yapılan araştırmalarda 'Yaşayan İnsan Hazinesi' teklifini sunduklarını ardından ise ödülü layık gördükleri için mutlu olduğunu belirten Kaçanoğlu, "Daha sonrasında Araştırma Genel Müdürlüğü yani Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak araştırmalar yapıyorlardı. İlçelere dolaşırken Buldan'da benimle tanıştıktan sonra festival ve fuarlara çağırmaya başladılar. Desenli dokumalar yapıyorum ve diğerleri bez ayağı dokuma yapıyorlar. Beni tespit ettikten sonra UNESCO olarak araştırma yaptılar. Yapılan araştırmalarda beni aday gösterdiler. Bana bu dalda Yaşayan İnsan Hazinesi teklifini sundular. Ardından ödülü de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Yani beni çok onur ettiler. Bu onuru sadece kendi şahsım olarak değil Buldan adına aldığım için tüm Buldan ve Denizli halkınadır. İnşallah bu tarz şeylerin faydasını görürüz. Buralara inşallah yerli ve yabancı turistler gelir. Bana ne görev düşer ise yardımcı olmaya çalışırım. Mutlaka bu mesleği daha ileriye götürmek için ben elimden gelen herşeyi yapacağım. El tezgahında yeni ustalar yetiştirmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.