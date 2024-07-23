9 yaşındaki Betül Öngül, biriktirdiği harçlıkları Filistinli çocuklara bağışladı - Son Dakika
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Yerel

9 yaşındaki Betül Öngül, biriktirdiği harçlıkları Filistinli çocuklara bağışladı

9 yaşındaki Betül Öngül, biriktirdiği harçlıkları Filistinli çocuklara bağışladı

Amasya'da yaşayan 9 yaşındaki Betül Öngül, iki yıl boyunca biriktirdiği 3 bin 500 lirayı İsrail'in katliamlar yaptığı Gazze'deki Filistinli çocuklara destek olmak amacıyla bağışladı. Öngül, annesiyle birlikte Amasya Müftülüğüne giderek bağışını teslim etti ve duyarlılığını gösteren bir atkıyla Filistin'deki akranlarına yardım eli uzattı. Müftü Ayvaz, Öngül'e teşekkür ederek duaların önemini vurguladı ve ona Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan çocuk dergisini hediye etti.

23.07.2024 10:01
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Amasya'da 9 yaşındaki Betül Öngül, iki yıl boyunca harçlıklarından biriktirdiği 3 bin 500 lirayı İsrail'in katliamlar yaptığı Gazze'deki Filistinli çocuklara destek olmak amacıyla bağışladı.

Filistin'deki akranlarına yardım eli uzatmak için annesiyle birlikte Amasya Müftülüğüne giden Öngül, burada bağışını İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'a teslim etti.

Omzundaki Türk ve Filistin bayraklarının olduğu atkısıyla da duyarlılığını gözler önüne seren Öngül'e teşekkür eden Müftü Ayvaz, "Sizlerin duaları rabbimiz katında çok daha makbuldür. Filistin'deki kardeşlerinizin içinde bulundukları sıkıntılardan kurtulmaları dua edelim. Bu vahşeti unutmayalım, unutturmayalım" dedi.

Ayvaz Öngül'e Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan çocuk dergisini hediye etti. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 9 yaşındaki Betül Öngül, biriktirdiği harçlıkları Filistinli çocuklara bağışladı - Son Dakika

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