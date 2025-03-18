9 Yıldır Firardaydı: B.A. Yakalandı

(İZMİR) - Aydın'ın Didim ilçesinde 9 yıl önce 11 düzensiz göçmenin ölümüne neden olan bot faciasına ilişkin aranan B.A, İzmir'de yakalandı. B.A'nın bugüne kadar ağabeyinin kimliğini kullandığı ortaya çıktı.

Yasa dışı yollarla göçmen kaçırmaya çalışan B.A'nın sağladığı botun 2016'da dalgalara dayanamayarak batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. O günden bu yana firari olan B.A. hakkında kesinleşmiş 61 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyordu.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından B.A'nın bir arkadaşının evinde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan B.A'nın, izini kaybettirmek için 9 yıldır ağabeyinin kimliğini kullandığı tespit edildi.

B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.