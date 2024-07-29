97 Yaşındaki Dursun Karabiber, Kalemini ve Defterini Yanından Ayırmıyor - Son Dakika
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Yerel

97 Yaşındaki Dursun Karabiber, Kalemini ve Defterini Yanından Ayırmıyor

Hatay'da yaşayan 97 yaşındaki Dursun Karabiber, ilerleyen yaşına rağmen kalemini ve defterini yanından ayırmadan yazmaya devam ediyor. 62 yaşından sonra 2 kitap yazan Karabiber, beynini dinç ve genç tutmaya devam ediyor. İlkokul mezunu olan Karabiber, yazmayı hiç eksiltmediğini ve genç kalmak için sürekli düşüncelerini genişletmeye çalıştığını belirtti.

29.07.2024 09:38
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Hatay'da yaşayan 97 yaşındaki Dursun Karabiber, ilerleyen yaşına rağmen kalemini ve defterini yanından ayırmadan yazmaya devam ediyor. 62 yaşından sonra 2 kitap yazan Karabiber, beynini dinç ve genç tutmaya devam ediyor.

Kimlikteki yaşı 94 olan ve gerçekte 97 yaşında olan Mehmet Dursun Karabiber, asrın felaketine eşiyle birlikte Antakya ilçesinde yakalandı ve ardından İskenderun ilçesine yerleşti. İlerleyen yaşına rağmen dinç kalmasıyla 20'lik delikanlılara taş çıkaran Karabiber, 62 yaşında kalemi ve defteri eline alarak yazmaya başladı. İlkokul mezunu olan 97'lik delikanlı Karabiber, 32 yılda 2 kitap yazmayı başardı. Bir an olsun elinden defteri ve kalemi bırakmayan yaşlı adam, beyninin genç kalmasının sırrını yazarak genç kalmaya bağlıyor.

Mehmet Dursun Karabiber, hiçbir zaman yazmayı bırakmadığını belirterek, "Yaş nüfusta 94 ama hakiki yaşım 97. Yaşantım ne varsa bu kabiliyet meselesi. Hiçbir zaman yazmayı eksiltmedim, ihmal etmedim. Gece bile kalem, kağıdım ve not defterim başımda çünkü 62 yaşında yazmaya başladım. 70 yaşında emekliye ayrıldım. Merakım genç olması, yani düşüncelerinin daha geniş daha nedenlerini detaylarını bulmaya çalışırım bende çok yorgun bir beyin var. Hareket edersen kendini de gençleştirirsin" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 97 Yaşındaki Dursun Karabiber, Kalemini ve Defterini Yanından Ayırmıyor - Son Dakika

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