A Milli Futbol Takımı İzlanda\'yı 3-1\'lik skorla mağlup etti

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A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'yı 3-1'lik skorla mağlup ettiği maç Keçiören Belediyesi tarafından dev ekrana yansıtılarak yayınlandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda'yı 3-1'lik net bir skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın maçı Keçiören Belediyesi tarafından dev ekranda yayınlandı. Kalaba Kent Meydanı'na kurulan dev ekranda milli heyecanını doyasıya yaşayan vatandaşlar galibiyet sevincini büyük bir coşkuyla kutladı.

Meydanda galibiyet sevinci

Milli maç heyecanının merkezi olan Keçiören Kalaba Kent Meydanı bu kez de A Milli Takımın İzlanda galibiyeti sonrası coşkulu sevince ev sahipliği yaptı. Heyecan dozu yüksek olan müsabakada Türkiye'nin attığı her golden sonra büyük mutluluk yaşandı. Meydandaki heyecan maçın son düdüğüne kadar devam etti. Galler beraberliğinin ardından İzlanda karşısında alınan galibiyetle 4 puana ulaşan milli takım liderlik koltuğuna oturdu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Keçiören, milli heyecanın merkezi olmaya devam edecek. A Milli Futbol Takımımızı İzlanda galibiyetinden dolayı tebrik ediyor, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA