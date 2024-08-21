Abartı egzozdan 120 araç trafikten men edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Abartı egzozdan 120 araç trafikten men edildi

Geniş Video İzle

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan abartı egzoz denetiminde 572 araç ve sürücüsüne 1 milyon 634 bin 493 TL idari para cezası uygulandı. 120 araç trafikten men edildi.

21.08.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abartı egzozdan 120 araç trafikten men edildi

MANİSA - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 14-19 Ağustos tarihleri arasında yapılan abartı egzoz denetiminde 572 araç ve sürücüsüne 1 milyon 634 bin 493 TL idari para cezası uygulandığını ve 120 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 14 -19 Ağustos 2024 tarihleri arasında 38 ekip ve 72 personel ile 'Abartı Egzoz Denetimi' gerçekleştirildi. Yapılan denetimde 2 bin 353 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, 24'ünün abartı egzozdan, 61'inin yüksek sesten, 487'sinin ise diğer kanun maddelerinden olmak üzere toplam toplam 572 araç ve sürücüsüne 1 milyon 634 bin 493 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. 120 aracın da trafikten men edildiği bilgisi verilen açıklamada, Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce gürültü kirliliğine yol açacak egzoz kullanan motosiklet ve otomobiller üzerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Abartı egzozdan 120 araç trafikten men edildi
Kaynak: İHA

trafik, Manisa, Çevre, Güvenlik, Ceza, Trafik, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Abartı egzozdan 120 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi CHP lideri Özel, kendisini ziyaret eden Yunan büyükelçiyle Atatürk portresi önünde poz verdi
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi Hamile kadını sokak ortasında sopayla dövdü, uzun süre kimse müdahale etmedi
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:53:20. #1.11#
SON DAKİKA: Abartı egzozdan 120 araç trafikten men edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement