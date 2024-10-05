ABD'den Lübnan'a 157 Milyon Dolar Yardım - Son Dakika
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ABD'den Lübnan'a 157 Milyon Dolar Yardım

Blinken, Lübnan'daki çatışmalardan etkilenenlere 157 milyon dolarlık insani yardım sağlayacak.

05.10.2024 06:04
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan ve bölgedeki çatışmalardan etkilenen nüfusu desteklemek üzere yaklaşık 157 milyon dolarlık yeni insani yardım sağlayacaklarını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları Orta Doğu'da yeni bir insani krize neden olurken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den bölgeye yardım açıklaması geldi. Blinken, yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin Lübnan ve bölgedeki çatışmalardan etkilenen nüfusu desteklemek üzere yaklaşık 157 milyon dolarlık yeni insani yardım sağlayacağını duyurdu. Söz konusu yardımın yerlerinden edilen Lübnanlılar ile onlara ev sahipliği yapan toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak ve Suriye'ye kaçanlara destek olmak için kullanılacağını kaydeden Blinken, "Amerikan halkının hayat kurtaran bu yardımı, Dışişleri Bakanlığı'nın Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu aracılığıyla hemen kullanıma sunulan yaklaşık 82 milyon dolar ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) İnsani Yardım Bürosu tarafından sağlanan 75 milyon doları içermektedir" ifadelerini kullandı.

"Bu yardım kritik bir yaşam desteği olacak"

Hali hazırda bölgeye 11.5 milyon dolarlık yardım yapan USAID'in önümüzdeki haftalarda 63.5 milyon dolar daha sağlamayı planladığını kaydeden Blinken, "Bu acil gıda, barınak, battaniye, hijyen kiti ve su yardımı, hayal bile edilemeyecek zorluklara katlananlar için kritik bir yaşam desteği olacaktır" dedi. ABD'nin Lübnan ve Suriye'de artan çatışmalardan etkilenen savunmasız nüfusu desteklemek üzere geçtiğimiz yıl yaklaşık 386 milyon dolar yardımda bulunduğunu hatırlatan Blinken, "ABD, Lübnan'da ve bölge genelinde savunmasız durumda olanlara yardım etmeye kararlıdır. Diğer bağışçıları da bu yeni insani ihtiyaçlara katkıda bulunmak üzere bize katılmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD'den Lübnan'a 157 Milyon Dolar Yardım - Son Dakika

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