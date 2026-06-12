ABD, İran'a Ait İki İHA'yı Düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, İran'a Ait İki İHA'yı Düşürdü

12.06.2026 06:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırmaya çalışan İran'a ait 2 İHA'yı düşürdü.

ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalışan İran'a ait 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

ABD ve İran arasında kalıcı barış umutları sürerken, gerilimi artıracak bir gelişme yaşandı. ABD merkezli haber kuruluşu NBC'nin ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalışan İran'a ait 2 İHA'yı düşürdüğü bildirildi. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir yetkilinin "Görünüşe göre İran bu gece Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalıştı. ABD güçleri İran'a ait 2 tek yönlü saldırı İHA'sını düşürdü. Boğazdan geçişler devam ediyor" dediği aktarıldı. Hedef alınan gemiler veya olası hasar hakkında detaylı bilgi verilmedi.

İran basını bir tankerin engellendiğini duyurmuştu

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, gerekli koordinasyonu sağlamadan Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve kuralları ihlal eden bir tankerin geçişinin İran güçleri tarafından engellendiğini duyurmuştu. Ayrıca, Sirik sahiline 2 kilometre mesafede 3 patlama sesinin duyulduğu bildirilmişti. ABD ve İran makamlarından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD, İran'a Ait İki İHA'yı Düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Coşkun Kayar Coşkun Kayar:
    ama bu İHA'lar ne yapıyo tam anlamadım İnsan yerine onları kullanan insanlar var mı ya bunlar nasıl düşüyor acıdan mı 0 0 Yanıtla
  • Özlem Yeşil Özlem Yeşil:
    yazık bu denizlere yazık balıklara yazık kuşlara yazık bitkilere ne kadar silah patlatıcak bunlar çevreyi mahvediyolar tamamen 0 0 Yanıtla
  • Cengiz Kalaycı Cengiz Kalaycı:
    bu kadar da olmaz ya dünyada barış kalmadı mı hiç sakin olmayan insanlar var diye herkes cezalanıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti
ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü
Kırıkkale’de bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

07:00
Güney Kore’ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi
Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi
06:45
Bakan Şimşek’ten emekli maaşı açıklaması: Meclis karar alırsa biz uygularız
Bakan Şimşek'ten emekli maaşı açıklaması: Meclis karar alırsa biz uygularız
06:32
Atina’nın uykularını kaçıran silah Türkiye’ye övgü yağdırdılar
Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar
06:17
Trump “Anlaşma tamam, boğazlar açılacak“ dedi, İran’dan beklemediği bir yanıt geldi
Trump "Anlaşma tamam, boğazlar açılacak" dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi
01:53
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı 2 kişi hayatını kaybetti
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
23:22
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 07:19:53. #7.13#
SON DAKİKA: ABD, İran'a Ait İki İHA'yı Düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.