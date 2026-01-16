AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: "Billboard çalışmamız, İstanbul\'un 7 yıllık kayıp zamanının belgesidir"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir "SeninHayatındanGidiyor" billboard çalışmasına ilişkin, "Billboard çalışmamız, İstanbul'un 7 yıllık kayıp zamanının belgesidir" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen saha çalışmaları tanıtım toplantısında, kamuoyunda konuşulan "SeninHayatındanGidiyor" billboard çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir, kampanyanın herhangi bir siyasi polemik amacı taşımadığını, doğrudan İstanbullulara hitap eden bir bilgilendirme çalışması olduğunu vurgulayarak, "Bu billboardlarda yazanlar son bir yılın değil, İstanbul'un son 7 yılının bilançosudur. Vatandaşımızın hayatından gidenleri başlık başlık paylaştık" dedi. Kampanyaya yönelik "billboardlar kaldırılıyor" iddialarına da değinen Özdemir, tüm reklam alanlarının bedeli ödenerek ve hukuka uygun sözleşmelerle kullanıldığını ifade ederek, "Bu çalışmayı indirmeye dönük çabaları yakinen takip ettik. Hatta kampanya mecralarının ihalesini alan firmaya ihtar çekilecek noktaya gelinmesi, İstanbul'u yönetme iradesindeki zafiyetin açık göstergesidir" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kamuoyuna yansıyan "mezarlıklar imara açılmadı" açıklamalarını da hatırlatan Özdemir, bu konuda belgelerle konuştu. Özdemir, 13 Mart 2025 tarihli, 415 sayılı meclis kararıyla Avcılar'da yaklaşık 180 dönümlük mezarlık alanının imara açıldığını, bu alanın yaklaşık 30 milyar TL rant değerine sahip olduğunu söyledi.

Söz konusu kararın, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin şerhine rağmen, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da imzasıyla alındığını belirten Özdemir, "Biz siyaset yaparken lafla değil, belgeyle konuşuruz. Milletimize söylediğimiz her sözün arkasında belge vardır" dedi.

Özdemir, CHP'nin kampanyaya gösterdiği sert tepkinin nedeninin de bu gerçekler olduğunu belirterek, "Muhatabımız vatandaşlarımızdı. Ancak anlatılanların millet nezdinde karşılık bulduğunu gören CHP, panik halinde en üst düzeyden cevap verme ihtiyacı hissetti" ifadelerini kullandı.

Billboard kampanyasının ay sonuna kadar süreceğini belirten Özdemir, "İstanbul'un gerçeklerini görmeye, İstanbullunun gözünü bantlayacak kadar bir iradenin CHP'de var olduğunu üzülerek ifade etmek istiyorum. İstanbul'un içine sürüklendiği bu tabloyu, nokta nokta, belgeleriyle İstanbullulara anlatmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL