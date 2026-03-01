Abu Dhabi'de İHA Saldırısı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Zayed Uluslararası Havalimanı'na yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiği sırada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Uluslararası Havalimanı'na insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamaya göre, İHA'ların önlendiği aktarılırken, düşen bir İHA enkazı nedeniyle Asya uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Dubai Medya Ofisi, şehrin üzerinde engellenen bir diğer İHA'nın Burj Al Arab otelinin dış cephesinde küçük bir yangına neden olduğunu açıklarken, sivil savunma ekiplerinin derhal müdahale ederek durumu kontrol altına aldığını belirtildi. Ayrıca, önlenen bir saldırıdan kaynaklanan parçaların Jebel Ali Limanı'ndaki rıhtımlardan birinde de yangına neden olduğu ifade edildi. - ABU DABİ