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Açık Alanlarda Sigara Yasaklanabilir

Açık Alanlarda Sigara Yasaklanabilir

TSSD Başkanı Aydın, Türkiye'de açık alanlarda sigara yasağının uygulanabileceğini açıkladı.

04.01.2025 11:17
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Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, sigara kullanımının halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek açık alanlarda sigara içme yasağının Türkiye'de de uygulanabileceğini belirtti. Prof. Dr. Aydın, İtalya'nın Milano kentinde alınan kararın benzer bir model olarak Türkiye'ye uyarlanmasının, özellikle büyükşehirlerdeki hava kirliliği sorununu çözmek adına önemli bir adım olacağını ifade etti.

Prof. Dr. Mustafa Aydın, açık alanlarda sigara içmenin yalnızca kullanıcıya değil, pasif içicilere de zarar verdiğini vurgulayarak, özellikle çocukların ve yaşlıların pasif sigara dumanından korunmasının acil bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Aydın, "Sigara, doğrudan bireysel bir tercih olarak algılanabilir, ancak kamusal alanlarda içildiğinde çevredeki herkesi etkileyen bir halk sağlığı sorununa dönüşüyor. Milano'da uygulamaya giren bu yasa, Türkiye gibi sigara tüketiminin yaygın olduğu ülkelerde örnek teşkil edebilir" dedi.

Muhtemel uygulama alanları

Milano'da olduğu gibi, Türkiye'de de açık alanlarda sigara içme yasağının kademeli olarak uygulanabileceğini belirten Aydın, çocuk oyun alanları, parklar, toplu taşıma durakları, açık hava etkinlik alanları ve spor tesislerinin öncelikli alanlar arasında yer alması gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte, izole alanlarda mesafe şartıyla sigara içilmesine izin verilmesi gibi düzenlemelerin yapılabileceğini söyledi.

Cezai yaptırımlar gündemde

Prof. Dr. Mustafa Aydın, yasağın etkinliğinin sağlanması için caydırıcı para cezalarının uygulanması gerektiğini belirtti. Milano'daki gibi, Türkiye'de de yasağı ihlal edenlere para cezalarının uygulanabileceğini ifade etti. Bu tür önlemlerin halk sağlığı bilincini artıracağını vurguladı.

Elektronik sigara tartışması

Elektronik sigaralar ve vaping cihazlarının da tartışmaya açık bir konu olduğunu söyleyen Aydın, "Milano'da bu cihazlar yasak kapsamına alınmadı. Türkiye'de ise bu cihazların zararlarının daha net bir şekilde konuşulması ve ona göre bir düzenleme yapılması gerekiyor" dedi. Elektronik sigaraların, özellikle gençler arasında yaygınlaşan kullanımının, toplum sağlığı açısından dikkatle ele alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin hava kirliliği ile mücadelesinde önemli bir adım

Prof. Dr. Mustafa Aydın, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin sigara yasağının uygulanacağı pilot bölgeler olabileceğini belirtti. Özellikle kış aylarında artan hava kirliliği göz önüne alındığında, açık alanlarda sigara içme yasağının uygulanmasının hava kalitesini artıracağını ve halk sağlığına katkı sağlayacağını ifade etti.

Aydın, "Sigara dumanı, yalnızca bireyleri değil, toplumu ve çevreyi de etkiliyor. Bu yasak, hava kirliliğiyle mücadele konusunda Türkiye için önemli bir adım olabilir. Hepimiz daha temiz bir çevrede yaşama hakkına sahibiz ve bu hakkı korumak için harekete geçmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Geleceğe daha sağlıklı bir Türkiye için

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği, yetkililere çağrıda bulunarak, açık alanlarda sigara içme yasağının ülke genelinde uygulanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor. Böyle bir yasağın, Türkiye'nin hem halk sağlığı hem de çevre kirliliğiyle mücadelede daha etkin bir konuma gelmesine yardımcı olacağı vurgulanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Açık Alanlarda Sigara Yasaklanabilir - Son Dakika

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