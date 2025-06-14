Acılı Baba Buruk Babalar Günü'nü Karşılıyor - Son Dakika
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Yerel

Acılı Baba Buruk Babalar Günü'nü Karşılıyor

Acılı Baba Buruk Babalar Günü\'nü Karşılıyor
14.06.2025 11:47
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Selahattin Kılıç, depremde kaybettiği oğlu ve ailesiyle birlikte Babalar Günü'nü hüzünle geçiriyor.

Hatay'da asrın felaketinden bu yana oğlu, gelini ve torunundan haber alamayan acılı baba Selahattin Kılıç, Babalar Günü'nü buruk karşılıyor. Yıllardır evlatlarından gelecek haberi buruk şekilde bekleyen Kılıç, "Babalar günü gelmesin, çocuklarım olmadan çok acı geçiyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depreme Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan İlke Apartmanı'nda yakalanan 32 yaşındaki Mustafa Kılıç, 29 yaşındaki Hasret Kılıç ve 5 yaşındaki evlatları Asel Kılıç asrın felaketinden sonra adeta yok oldu. Depremden bu yana oğlu ve ailesinden haber alamayan baba Selahattin Kılıç, yıllardır gelecek umutlu haberi bekliyor. Depremden bu yana hiçbir bayramda ve Babalar Günü'nde sevinemediğini dile getiren acılı baba Kılıç, oğlunun gelip 'Babalar günün kutlu olsun baba' demesini beklediğini söyledi.

"Depremden bu yana 3 babalar günü geçti ama hiçbir babalar gününde sevinemedim"

Depremden bu yana geçen babalar gününün ve bayramların buruk geçtiğini dile getiren acılı baba Selahattin Kılıç, "Depremde büyük bir felaket yaşadık. Depremin ilk dakikalarında yıkılan İlke Apartmanında oğlum ve ailesi oturuyordu. Oğlum Mustafa Kılıç, Gelinim Hasret Kılıç ve torunum Asel Kılıç depremden bu yana kayıplar ve cenazelerini bulamadım. Depremden bu yana 2 yıl geçti ve onları hala bulamadık. Başvurmadığımız ve aramadığımız yer kalmadı. Bir mezarları olmasını istiyoruz. Depremden bu yana 3 babalar günü geçti ama hiçbir babalar gününde sevinemedim. Oğlumun gelip 'Babalar günün kutlu olsun baba' demesini bekliyorum. Depremden bu yana 6 Ramazan ve Kurban Bayramı geçti. 6 bayramı çocuklarım olmadan geçirdim. Benim için çok acı bir durum. Bayram gibi değil acı içinde geçti. Bayramın gelmesini istemiyorum. Babalar günü gelmesin, çocuklarım olmadan çok acı geçiyor. Bu yüzden babalar günü gelmesin. Oğlum eğer hayatta olsaydı babalar gününde bana hediye getirip elimi öperdi. Oğlum yok yanımda ve onları çok özledim. Babalar gününde en çok çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Eğer ölmüşlerse mezar ve hayattalarsa bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Acılı Baba Buruk Babalar Günü'nü Karşılıyor - Son Dakika

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