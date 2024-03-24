Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Halkla Buluştu

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan ve Sarıçam ilçelerinin mahallelerinde halkla buluştu, kentteki sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Karalar, "Daha fazla hizmet için adanmışlıkla ve fedakarlıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Seyhan ilçesinde hafta sonu çok sayıda köyde vatandaşlarla buluşan ve sorunları birinci ağızdan dinleyen Başkan Karalar, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nde de halkla bir araya geldi. Dağcı Mahallesi'nde seçim ofisinin açılışını yapan Başkan Karalar, Tellidere ve Fatih mahallelerini kapsayan Büyükşehir iftarına katıldı.

Çukurova Genç İş Adamları Derneği'nde konuk edilen Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıl boyunca yaptığı ve gelecek 5 yıl için planlanan hizmet ve projeleri tanıttı. Adana Müteahhitler Birliği'ni de ziyaret eden Başkan Karalar, belediyenin icraat ve projelerini anlattı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ve derneklerini de ziyaret eden Karalar, siyasiler ve ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte katıldığı toplantılarda vatandaşın sorun ve istekleriyle bizzat ilgilendi.

Gittiği her noktada hemşehrilerinin yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılaşan Başkan Karalar, şöyle konuştu:

"Seyhan'da ve Büyükşehir'de 10 yıldır hemşehrilerime daha fazla hizmet etmek için Adana'ya adanmış bir şekilde çalışıyorum. Bundan sonra da daha fazla istek ve fedakarlıkla hizmet etmeye devam edeceğim. Geride kalan dönemde 3 alt geçit, 5 bulvar yapımı, 440 kilometre asbestli boru değişimi, 2 bin 340 kilometre su isale hattı döşenmesi, 3 milyon tona yakın asfalt dökümü, 321 iş makinesi ve 111 otobüs alımı, arıtmalar, kütüphaneler, yurtlar, kreşler, mahalle merkezleri, Kadın Akademisi, Niyet Akademi, Payhane, mahalle merkezleri önemli altyapı hizmetleri, sosyal belediyecilik hizmetleri, üreticiye ve zor durumdaki vatandaşa destek, aşevi yapımı ile başka birçok hizmeti hemşehrilerimizle buluşturduk. Güneş Enerjisi Santralleri yapıldı ve tam kapasite çalıştığında yılda 40 milyon metreküp su kayıp kaçağının önleceği SCADA Merkezi kuruldu. Girişimlerimiz ve kentin bütün dinamikleriyle ile gerçekleştirdiğimiz çabalar sonucu Adana festivaller ve karnavallar şehri oldu. Geçmişte adliye haberleriyle yaygın basının gündemine giren Adana, artık bütün güzellikleriyle gezilmesi, görülmesi gereken bir şehir haline geldi. Adana'mız; gastronomisi, nehirleri, denizi, dağları, endemik bitki çeşitliliği, iklimi, yetiştirdiği sanatçıları, sanayisi, tarımı, ovası ve sıcakkanlı insanlarıyla dünyanın eşsiz şehirlerinden biri. Kentimizin hak ettiği yere gelmesi, Türkiye'nin her konuda lokomotifi olduğu günlerdeki gücüne ulaşması ve bölgenin incisi, önderi ve lideri olması için kararlı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bunu mutlaka başaracağız."

Karalar, gelecek dönemde yapılacak hizmet ve projeleri de şöyle sıraladı:

"-Yeni Nesil Otogar

-8 Yeni Farklı Seviyeli Kavşak

-Yeni Tramvay Hattı ve Nostaljik Tramvay

-2. Etap Metro Hattı

-Yeni Bulvarlar

-Yeni Köprüler

-Bisiklet Yolları Yeni Etap

- Deprem Eylem Plan

- AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi)

-Sosyal Konutlar 480 Konutluk Sıra Evler ve 900 Konutluk Apartman Modeli

-Ziyapaşa Kentsel Dönüşüm Projesi

-2000 Evler Kentsel Dönüşüm Projesi

-Yedi Göze İçme Suyu

-6 Yeni Atık Su Arıtma Tesisi

-936 bin 275 metre İçme Suyu Hattı

-410 bin metre Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı

-19 Yeni Terfi Merkezi

-12,6 kilometre Dere Islah

-Adana Spor Kampüsü

-Çukurova Spor Kampüsü

-Sarıçam Olimpik Yüzme Havuzu

-Yaşlı Yaşam ve Bakım Merkezi

-Beyazevler Kent Kütüphanesi

- Kurttepe Kent Kütüphanesi

-Toplam 20 Kreş

-Nikah Salonları

-Kültür ve Sanat Merkezi

-Semt Merkezleri

-Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi

-Öğrenci Yurdu

-Sivil Toplum Yerleşkesi

-100. Yıl Ekolojik Kent Parkı

-5 Ocak Parkı

-Sarıçam Osmangazi Kent Parkı

-Engelsiz Vadi Rekreasyon Alanı

-Nöbetçi Kütüphane

- Orhan Kemal Müzesi

- Kurtkulağı Pamuk Müzesi

- Çocuk Arkeoloji Müzesi ve Atölyesi

-Puduhepa Kültür Yolu

- Karataş ve Yumurtalık Sahil Projeleri

-Mezbaha Kompleksi

-Canlı Hayvan Satış Merkezi

-Tarım Enstitüsü

-Geri Dönüşümcüler ve Nakliyatçılar Sitesi."