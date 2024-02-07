Adana Büyükşehir Belediyesi ve Birlemiş Milletler Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde hayata geçirlen aşevi hizmete açıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin vardiya sistemine göre çalışacak günlük 10 bin yemek kapasiteli aşevi hizmete açıldı. Açılışa, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus Mülteciler ve Göç Bürosu'ndan Peter Chisholm, IOM Gaziantep Ofisi Program Koordinatörü Mohanad Ameen, siyasiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Kur-an'ı Kerim okunmasıyla başlayan programa Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Başkan Karalar, her koşulda halkın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla halka desteği sürdürdüklerini belirten Karalar, şunları söyledi:
"SİYASİ AYRIM VE OY HESABI YAPMADIK"
"Aşevi sosyal yardımlaşma, dayanışma demek. Yatağına aç giden insanlarımız var. Onlara burada yemek vereceğiz. Dağıttığımız halk kart sayısını 5 binden 10 bine çıkaracağız. Biz halkımıza hizmet ederken asla siyasi ayrım ve oy hesabı yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Geliri açlık sınırının altında kalan emeklilerimize de destek vereceğiz. Bizim anlayışımızda her insanımız birinci sınıf vatandaştır ve hep birlikte ülkemize adaleti, hukuku, demokrasiyi, ekmeği getireceğiz."
Halkın sevgisini ve desteğini iliklerine kadar hissettiklerini söyleyen Karalar, büyük zorlukların üstesinden geldiklerini belirtti. Mali açıdan çökmüş ve hizmet edebilme yetisini kaybetmiş bir belediye devraldıklarını fakat yönetim anlayışında değişiklik yaparak ve mali disiplin sağlayarak geliri artırdıklarını anlatan Karalar, böylece çok önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini aktardı.
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Son Dakika › Yerel › Adana'da 10 Bin Kişilik Aşevi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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