Adana\'da \'15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü\' nöbeti tutuldu

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Adana'da hain darbe girişimin 8. yıl dönümünde '15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü' nöbeti tutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde akşam saatlerinde Uğur Mumcu Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı. Milli İradeye Saygı Platformu'nun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte meydana yerleştirilen dev sahnede 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle kısa film gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

"Vatandaşlarımız göğüslerini tanklara siper etti"

Programda konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Vatan ve bayrak sevgisini, ezan sesini tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsız ve özgür yaşama gayesinden hiçbir zaman taviz vermeyen Türk milleti, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da olduğu gibi o karanlık gecede de tek yürek olmuş, milli iradenin üzerinde hiçbir fani gücü tanımadığını göstermiş, istiklal ve istikbalini bir avuç haine teslim etmemiştir. Aziz milletimiz, iç ve dış güçlerin projesi olan, 60 yıl önce harekete geçen, devletimizin en hassas noktalarını bir ahtapot gibi saran, bu ülkenin gençlerini mankurtlaştırıp paralel bir yapı oluşturan hain Fetullahçı Terör Örgütü'ne milli irade tokadını atarak hak ettiği dersi vermiştir" dedi.

"Darbe girişiminin önlenmesini şehit ve gazilerimize borçluyuz"

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Zeki Kıvanç, "FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine izin vermemiştir. Bugün demokrasi kuralları içinde halkın oylarıyla başa getirdiği meşru bir yönetimle yönetiliyorsak, bunu hain darbe girişiminin önlenmesinde canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize ve aziz milletimize borçluyuz" ifadelerini kullandı.

"Siyasi parti ayrımı yapılmıyor"

Milli İradeye Saygı Platformu Başkan Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, "Temmuzda Sayın Cumhurbaşkanımızın televizyondaki konuşmasından sonra tüm Türk milleti sokağa döküldü, darbelere hayır denildi. Türkiye'de artık bir darbe girişimi olacağını sanmıyorum, inşallah olmaz. Bu millet devletine, hükümetine sahip çıkan bir millet. Allah herkesten razı olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, gazilerimize de Cenab-ı Allah'tan hayırlı ömür diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı konuşma sinevizyondan izlendi. Etkinlikte çeşitli şarkılar ve ilahiler seslendirilerek, şiirler okundu. - ADANA