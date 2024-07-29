Adana'da 4. kuşak kalay ustası: 'Mesleğe çocuk yaşta Adanaspor sevdasıyla başladım' - Son Dakika
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Adana'da 4. kuşak kalay ustası: 'Mesleğe çocuk yaşta Adanaspor sevdasıyla başladım'

Adana'da 50 yılı aşkın süredir kalaycılık yapan 4. kuşak kalay ustası, mesleğe çocuk yaşta Adanaspor'a olan sevdası yüzünden okuldan alınmasıyla başladığını anlattı. Kalay ustası Hulusi Deveci, 'Babam maça gitmek için sınava girmediğimi anlayınca 'yarın dükkana gelip kalaycı oluyorsun' dedi. Bu işe öyle başladım' diye konuştu.

29.07.2024 11:51
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ADANA (İHA) – Adana'da 50 yılı aşkın süredir kalaycılık yapan 4. kuşak kalay ustası, mesleğe çocuk yaşta Adanaspor'a olan sevdası yüzünden okuldan alınmasıyla başladığını anlattı. Kalay ustası Hulusi Deveci, "Babam maça gitmek için sınava girmediğimi anlayınca 'yarın dükkana gelip kalaycı oluyorsun' dedi. Bu işe öyle başladım" diye konuştu.

Adana'da tarihi Büyük Saat Kulesi civarında kalaycılık yapan Hulusi Deveci (66), baba mesleği kalaycılığı 4 kuşaktır sürdürüyor. Kendisinin ilkokul yıllarında babasının yanında mesleğe başladığını anlatan Deveci, mesleğini severek sürdürdüğünü kaydetti. Deveci, 1970'li yıllarda Adanaspor'u her şeyden çok sevdiğini, hep maçlarına gittiğini ifade ederek, "Babam maça gitmek için sınava girmediğimi anlamış. 'Oğlum yarın dükkana geliyorsun' dedi. Kozan'da çarşının içinde bakırcı-kalaycı dükkanımız vardı. Babam bana, 'ben zamanında aynısını babama yaptım, okumadım, kalaycı oldum. Sen de maça gittin, kalaycı olacaksın' dedi" şeklinde konuştu.

"Bütün Adana'nın bakır kazanları ellerimden geçiyor"

Büyük Saat Kulesi civarında kalaycılık yapan Deveci, "Şu an Mersin, Osmaniye, Kadirli, Ceyhan, Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli hepsinin bakır kapları benim elimden geçiyor. Yaklaşık 53-54 sene bitti. Ben bu işi 45 sene Kozan'da yaptım. 8-10 seneden beri de Adana'da yapıyorum. Buraya ilk geldiğimde dükkanın sahibi babamın dostuydu. Ustaları rahatsızlanmış. Geldik, Büyük Saat'in ekmeğinden mi suyundan mı, bir daha da bırakamadık burayı. Adana'nın güzel insanlarına hizmet ediyoruz. Bütün Adana'nın bakır kazanları, güveç tepsileri, bakır çaydanlıkları, cezveleri, tavaları her şeyi benim bu ellerimden geçiyor. Adana'ya hizmet etmekten gurur duyuyorum, Adana'yı seviyorum" dedi.

"Eski benliğinize dönün, bakır tencere alın"

Mesleğin zorluklarından bahseden Deveci, vatandaşlara ise mutfaklarında sağlık için bakıra daha fazla yer vermeleri tavsiyesinde bulundu. Deveci, "40-45 derece Adana'nın, 300 derece de ateşin sıcaklığı. Olacak şey değil ama güzel Allah'ım nasıl oluyorsa bir güç veriyor. İnsanlar eskiden bakır kaplarda yemek yiyordu hastalık yoktu. İnsanlar bakır kapları bıraktı her 10 kişiden ikisi kanser. Buradan insanlara çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki eski benliğinize dönün. Evinizde ne kadar alüminyum, yanmaz, teflon tencereniz varsa poşete koyun çöpe atın. Hemen gidin bakırcıya 2-3 bakır tencere alın. Kalay insan vücuduna faydalı. Kalayda nasıl parlaklık varsa, bakır kapta da yemek yediğiniz zaman içiniz o kadar parlak olur. Kalaylanacak kaplara ver parayı, doktora verme" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da 4. kuşak kalay ustası: 'Mesleğe çocuk yaşta Adanaspor sevdasıyla başladım' - Son Dakika

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