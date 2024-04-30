Adana\'da Çocuk ve Ergen Bağımlılık Arındırma Merkezi Faaliyete Geçti

Yerel

Adana'da madde bağımlısı 12-18 yaş arasındaki çocuklar için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde Çocuk ve Ergen Bağımlılık Arındırma Merkezi faaliyet geçirildi. Merkezde birçok bağımlılık konusunda çocuklara arındırma hizmeti sağlanıyor.

Adana Çocuk ve Ergen Bağımlılık Arındırma Merkezi, 12-18 yaş aralığındaki bağımlı çocuklara kapsamlı bağımlılık tedavisi hizmeti sunuyor. Burada çocuklar, devlete bağlı merkezlerde tedavi edilerek hayata yeniden kazandırılıyor. Çocuk ve ergen psikiyatristi, çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı, ergoterapistler, dil konuşma terapistleri ve hemşireler eşliğinde bağımlı çocuklar, arındırma sürecine dahil oluyor. Çocuklara yönelik pek çok etkinliğin yapıldığı merkezde alkol, tütün, uyuşturucu ve uyarıcı madde, internet, teknoloji ve kumar bağımlılığı konusunda arındırma hizmeti sağlanıyor.

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Taşdemir, hastanenin 16 ile bağlı olduğunu yaklaşık 21 milyon nüfusa hitap ettiklerini kaydederek, "Burada kapalı psikiyatri servislerimiz bulunmakta. Çocuk, ergen, kadın ve erkek bağımlılık arındırma merkezlerimiz var. Ergoterapistlerle yapılan uğraşı terapileri, kütüphane, konferans salonları, müzik odaları gibi odalarda yer almakta. Çocuk ve Ergen Bağımlılık Arındırma Merkezi, 2 Kasım 2023 tarihinde aktif olarak kullanılmaya başlandı. Ayaktan poliklinik hizmetlerimiz uzun zamandır devam etmekteydi. Bu merkezimiz sadece alkol ve madde bağımlılığı için değil bunun yanında kumar, internet bağımlılığı gibi birçok bağımlılık alanında hizmet vermesi için kuruldu" dedi.

"Madde kullanımı 10-11'li yaşlara kadar düştü"

Başhekim Ali Taşdemir, son dönemlerde özellikle madde kullanımının 10-11'li yaşlara kadar düştüğünü kaydederek, "Özellikle bizim bölgemizde madde kullanımının oranlarının Türkiye'den bir miktar daha fazla olduğu istatistiksel olarak gösterilmiş durumda. Çok ihtiyaç olan bir konuydu. Özellikle ilk maddeyle tanışma yaşları 15-16 yaş aralıklı olmak üzere giderek artmakta. Uçucu madde bağımlılığı denilen özel bir bağımlılık türümüz var. Bu bağımlılık türümüz zaten özellikle çocuk ve ergen yaş grubunda daha sık görülmekte. Bunlara hizmet verme konusunda bir eksiklik vardı. Bu merkezin açılmasıyla bu eksiklikler tamamen giderilmiş oldu" diye konuştu.

"Adana'da belirli mahalleler ve bölgelerde daha fazla madde kullanımı görünmekte"

Taşdemir, ailelere tavsiyelerde bulunarak, "Ailelere çocuklarını yakından takip etmelerini, vakitlerini nasıl geçirdiklerini, kimlerle arkadaşlık ettiklerini, hangi ortamlarda bulunduklarıyla ilgili uzaktan gözlem yapılarak çocuklarla ilgili bilgi edinmelerini sağlamamız gerekmektedir. Eğitim kurumlarındaki çalışan tüm personellerin bu konuyla ilgili özellikle eğitilmelerini ve riskli gruba dahil olan çocukların tespitiyle birlikte yakın takip edilmelerini önermekteyim. Adana'da belirli mahalleler ve bölgelerde daha fazla madde kullanımı görünmekte. Bu nedenle yerel yönetimlerin özellikle bu bölgelerde gençlerin ve çocukların, ergenlerin kullanabileceği sosyal aktiviteler yapabileceği, spor yapabileceği alanları oluşturarak, maddeden uzaklaştırmayla ilgili bir önlem belirlemeleri çok büyük önem taşımakta" şeklinde konuştu.

Çocuk ve Ergen Bağımlılık Arındırma Merkezi Sorumlu Başhekim Yardımcısı Dr. Yunus Emre Yıldırım da çocuk ve ergenleri bağımlılıktan arındırma hizmet verdiklerini kaydederek, "Merkezimizde çocuk ve ergen psikiyatri poliklinikleri de yer almakta. Terapisel yaklaşımlar sergileyen çocuk gelişimi uzmanlarımız ve ergoterapistimiz, dil konuşma terapistimiz, psikologlarımız da mevcut ve hizmet vermektedir. Genel olarak alkol ve uyuşturucu uyarıcı madde bağımlıları ve bu bağımlılıktan arınmak isteyen hasta ve yakınları gelerek hizmet alır buradan. Bu süreçte nasıl yardımcı olacağımıza dair bilgilendiririz. Hekimimizin uygunluk verdiği hastalar burada yataklı tedavi merkezimizde hizmet almaktadır. 12 yaşından 18 yaşına kadar hizmet aralığımız mevcuttur. 12-18 yaş arasındaki tüm çocuk ve ergen hastalara alkol, tütün, uyuşturucu ve uyarıcı madde, internet, teknoloji ve kumar bağımlılığı konusunda arındırma sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"İnternet üzerinden kumar alışkanlığı artık bağımlılık haline geldi"

Başhekim Yardımcısı Dr. Yunus Emre Yıldırım, özellikle son zamanlarda internet ve internet üzerinden kumar alışkanlığının artık bağımlılık haline gelmiş durumda olduğunu belirterek, "Bizim de son zamanlarda tespit ettiğimiz bazı internet alışkanlıkları artık kumar alışkanlıklarına dönmüş durumda. Bu konuda hastalar gerektiği zaman hastanemize başvurup uzman hekimler ile bu konuda destek alabilmekteler. Son zamanlarda artan vakalar üzerinde değerlendirmek gerekirse ailelerimize bizim en büyük tavsiyemiz yerinde ve yeterince teknoloji. Yeşilay Danışmanlık Merkezi'mize 12-18 yaş arasında başvurmak isteyen aileler ve bağımlı danışanlar Alo 115 YEDAM danışma hattını arayarak ulaşabilirler. Amacımız bağımlı bireylerin hayatına dokunmanın yanında, hayatında yer edinme çalışmaları ve çabaları. Buradan taburcu olan bir hastamıza yegane amacımız bir zanaat kazandırmak ya da bir hobi edindirmek" diye konuştu. - ADANA