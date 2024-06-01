Adana'da Dolandırıcılık Olayları Artınca Araştırma Bürolarına Talep Arttı - Son Dakika
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Adana'da Dolandırıcılık Olayları Artınca Araştırma Bürolarına Talep Arttı

Adana\'da Dolandırıcılık Olayları Artınca Araştırma Bürolarına Talep Arttı

Adana'da son dönemlerde iş hayatında yaşanan dolandırıcılık olaylarının artması, insanları araştırma bürolarına yönlendirmeye başladı. İnsanlar artık ortaklarını ve eş adaylarını araştırarak güvenilirliklerini sorguluyor. Bu durum, araştırma bürolarında yoğunluğa neden oluyor. Adana'da bir araştırma bürosu kuran iş insanı Savaş Yükselyalçın, mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla böyle bir oluşumu kurduklarını belirtti. Özellikle ticari konularda ortaklık yapmadan önce insanlar bu bürolara başvurarak gerekli incelemeleri yaptırıyor. Siber dolandırıcılıkların artışıyla birlikte mağduriyetlerin arttığını ifade eden Yükselyalçın, taleplerin çok fazla olduğunu ve ekibin 32 büyükşehirde hizmet verdiğini söyledi.

01.06.2024 09:22
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Adana'da son dönemlerde iş hayatında yaşanan dolandırıcılık olaylarının artması araştırma bürolarına başvuru talebini arttırdı.

Türkiye'nin birçok ilinde iş hayatında yaşanan dolandırıcılık olaylarının artması insanları araştırma bürolarına yönlendirmeye başladı. İnsanlar ortaklık yapmadan artık önce ortaklarını, evlenmeden önce de eş adaylarını araştırmaya ve güvenilip olup olmadığını sorguluyor. Hal böyle olunca da araştırma bürolarında yoğunluk oluştu.

"Mağduriyetlerin önüne geçmek istiyoruz"

Çevresindeki iş insanlarının yaşadığı dolandırıcılık olayları üzerine gerekli Adana'da araştırma bürosu kuran iş insanı Savaş Yükselyalçın, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Yükselyalçın, "Toplumun ihtiyaçları bizi bu fikre itti. Kayıp araçların bulunması, ortaklıkların yapılması sırasında mağduriyetlerin önüne geçmek adına böyle bir oluşumu kurduk. Özellikle ticari konularda ortaklık yapılmadan önce insanlar bizlere başvuruyor, gerekli incelemeleri yapıyoruz. Karşılıksız çek ve dolandırıcılıkların artmasından dolayı bunların araştırılmasında hizmet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Talepler çok fazla"

Siber dolandırıcılıkların artışta olmasının mağduriyetleri arttırdığını aktaran Yükselyalçın, "Son dönemlerde maalesef karşılıksız çeklerle insanlar mağdur oluyor. Bizim çevremizde de böyle olaylar yaşandı. Siber dolandırıcılıklar da arttı. Çevremde de ciddi dolandırılan insanlar olduğu için bizlerde bu oluşumu kurduk. Talepler şuanda çok fazla. Ekibimiz 32 büyükşehirde kuruldu" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Dolandırıcılık Olayları Artınca Araştırma Bürolarına Talep Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Dolandırıcılık Olayları Artınca Araştırma Bürolarına Talep Arttı - Son Dakika
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