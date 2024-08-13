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Adana'da eve ateş açan şahıs yakalandı

ADANA - Sokakta elinde silahla gezip eve ateş açan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 12 Ağustos'ta öğlen saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi 32018 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Cemal R. isimli şahıs elinde silahla yaya olarak giderken sokaktaki bir eve ateş açtı. Bunun üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü, Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada Cemal R. İkamet ettiği adreste yakalandı. Öte yandan şahsın olayda kullandığı 1 kuru sıkı tabanca, tabancaya ait 1 şarjör ve 11 kuru sıkı fişeği ele geçirildi. Yakalanan şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.