Adana'da İhtiyaç Sahiplerine Et Dağıtımı

Adana'da ihtiyaç sahibi ailelere et dağıtıldı

ADANA - Adana'da Kurban Bayramı'nda kesilen onlarca hayvanın eti, yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.

Kurban Bayramı'nın coşkusu tüm yurtta yaşanmaya devam ediyor. Binlerce kişi kestiği kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği de her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu sene de vekaletle kurban kesti.'Et girmeyen ev kalmasın' sloganıyla kendisi 100 kurban bağışlayan, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda hayırseverlerin de desteğiyle kurban kestiren Ogün Sever Okur, bütün etleri de tek tek paketletti.Okur, ardından etleri araçlara alarak mahalle mahalle gezip, önce çadırlarda yaşayan tarım işçisi ailelere ardından da ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

"Kapısını çalmadığımız ev inşallah kalmayacak"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Sever Okur, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda kurbanlarımızı kestik ve dağıtımlarımızı yapıyoruz. Şuana kadar 500 aileye ulaştık hedefimiz 2 bin 500 aileye ulaşmak. Özellikle dezavantajlı bölgelerde et dağıtıyoruz. Genelde etleri dondurup dağıtıyoruz. Kapısını çalmadığımız ev inşallah kalmayacak. Bağışçılarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Et alan Hülya Çiftçi, "Bu bayram kurban kesmemiştik. Allah'a şükür getirip hayırseverler et verdi. Evimize et girdi, çocuklarımızla birlikte onu yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emine Aslan ise, "Eşim cezaevinde olduğu için kurban kesemedik. Allah razı olsun et getirdiler, çok mutlu olduk" diye konuştu.