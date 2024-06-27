Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu:Sürekli güldüğü için cenazelere gidemiyor - Son Dakika
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Yerel

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu:Sürekli güldüğü için cenazelere gidemiyor

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Adana'da lastik tamirciliği yapan Ali Tutar, sürekli güldüğü için cenazelere gidemediğini söyledi. Aynı Kemal Sunal'ın başrolde olduğu 'Gülen Adam' filmindeki karakter gibi sürekli güldüğünü ifade eden Tutar, "Benim çenem ağrımaz. 60 derece sıcakta çalışıyorum. Benim için fark etmiyor hiç sinirlenemem" diyor.

27.06.2024 10:18
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Adana'nın Kozan ilçesinde Kemal Sunal'ın "Gülen Adam" filmi gerçek oldu. Lastik tamircisi Ali Tutar, sürekli güldüğü için cenazelere gidemediğini söyledi. Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı, Kemal Sunal'ın başrolde olduğu ve Yusuf Şaplak karakterini canlandırdığı "Gülen Adam" filmi Kozan'da yaşanıyor. Evli, iki çocuk babası lastik tamircisi Ali Tutar (42) tıpkı Kemal Sunal filmindeki karakter gibi sürekli gülüyor.

YAŞADIĞI YERDEKİ LAKABI "GÜLEN ALİ"

İlçede "Gülen Ali" olarak tanınan esnafın bölgede yaşanan aşırı sıcaklara aldırmadan görevini gülerek yapması herkesin dikkatini çekiyor. Her olaya gülen Tutar, cenazelere de bu yüzden gidemiyor. Tutar, "Herkes gülmek için buraya yanımıza geliyor. Bana 'Gülen Adam Ali Tutar' diyorlar. Hava çok sıcak olsa da gülerim. Sıcakta gülmek yormaz. Benim çenem ağrımaz. 60 derece sıcakta çalışıyorum. Benim için fark etmiyor hiç sinirlenemem" dedi.

BAŞKALARININ CENAZELERİNE GİDEMİYORUM

Tutar, en çok cenazede zorlandığını anlatarak, "En çok cenazede zorlanıyorum. Fazla gitmiyorum cenazelere ben kendime yasak koydum cenazelerde güldüğüm için. Kendi cenazemiz dışında başkalarının cenazesine gidemiyorum. Bana lastik değiştirmekten çok gülmeye geliyor insanlar" diye konuştu.

Kemal Sunal\'ın \'Gülen Adam\' filmi gerçek oldu:Sürekli güldüğü için cenazelere gidemiyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu:Sürekli güldüğü için cenazelere gidemiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ali yildirim: Kendi espirilerine kendinde başkası gülmezdi zaten 5 5 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Ali GÜLEN 1 0 Yanıtla

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