Adana'da Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar Filistin'deki katliama dikkat çekmek için yürüyüş yapıp, gökyüzüne balon bıraktı - Son Dakika
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Yerel

Adana'da Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar Filistin'deki katliama dikkat çekmek için yürüyüş yapıp, gökyüzüne balon bıraktı

Adana'daki Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar, Filistin'de devam eden katliamlara dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında çocuklar, 'Çocuklar ölmesin, katliam sürmesin', 'Kudüs bizimdir, bizim kalacak' ve 'Müslüman uyuma, kardeşlerine sahip çık' sloganları attı. Daha sonra çocuklar, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti ve gökyüzüne balonlar bıraktı.

30.07.2024 13:08
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Adana'da Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar Filistin'deki katliama dikkat çekmek için yürüyüş yapıp, hayatını kaybeden akranları için gökyüzüne balon bıraktı.

Adana'daki Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar, bazı STK'ların desteğiyle bir araya gelip Filistin'de devam eden katliamlara dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Gülpınar Camii önünde toplanan yaklaşık 200 çocuk, ellerindeki Filistin ve Türkiye bayrakları ile 'Çocuklar ölmesin, katliam sürmesin', 'Kudüs bizimdir, bizim kalacak' ve 'Müslüman uyuma, kardeşlerine sahip çık' sloganlarıyla Prof. Dr. Sabahattin Zaim Parkı'na yürüdü. Çocuklar burada Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti, ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

"Biz çocuklar böyle bir dünyaya razı değiliz"

Grup adına basın açıklamasını okuyan 11 yaşındaki Emir Demiryol, "Yaklaşık olarak 300 gündür Gazze'deki kardeşlerimiz her gün ölümle, korkuyla, açlıkla, susuzlukla karşı karşıyadır. Onlar bu haldeyken biz yerimizde rahat bir şekilde oturamazdık. Onlar bizim vücudumuzun bir parçası gibidir. Onların ölümü bizim ölümümüz, onların korkusu bizim korkumuzdur. Dünyadaki hiçbir çocuk bu sıkıntılara maruz kalmamalıdır. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri biz çocuklar böyle bir dünyaya razı değiliz. Gazze'deki çocuklar korkusuzca sokakta oynayıncaya, hiçbir şekilde aç ve susuz kalmayıncaya dek bu zulme karşı durmaya devam edeceğiz" dedi.

Basın açıklamasının ardından çocuklar, Filistin'deki katliama dikkat çekmek amacıyla ellerindeki uçan balonları gökyüzüne bıraktı. - ADANA

Kaynak: İHA

Filistin, Kudüs, Çocuk, Adana, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar Filistin'deki katliama dikkat çekmek için yürüyüş yapıp, gökyüzüne balon bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar Filistin'deki katliama dikkat çekmek için yürüyüş yapıp, gökyüzüne balon bıraktı - Son Dakika
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