Adana Valisi Yavuz: "Bayram boyunca 35 İHA-SİHA ve dron görev alacak"

Adana Valisi Mustafa Yavuz, Kurban Bayramı boyunca 5 bin 458 polis ve jandarmanın görev alacağını belirterek, "Ayrıca 2 helikopter, 35 İHA- SİHA ve dron, 40 zırhlı araç ve 6 yüzer unsur güvenlik için sahada olacak" dedi.

Yavuz, Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yerleşkesinde polis ile bayramlaştı. Çiçekle karşılanan Vali Yavuz, daha sonra yeni yapılan hizmet binasını gezdi. Yavuz, hizmet binası çıkışında yaptığı açıklamada alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdi. Yavuz, şöyle devam etti: .

Emniyet ve jandarmamız 5 bin 458 personel ile 9 gün süreyle sahada görev başında olacak. 755 karada araçlarımız, 2 helikopterimiz 35 İHA-SİHA ve dronumuz, 40 zırhı ekibimiz, sahil güvenliğine ait 6 yüzer unsurumuz bayram süresince güvenlik önlemi alacak. Belediyede, tarım il müdürlüğümüz, 24 ekipte 60 veteriner ekibimiz de sahada olacak."

Yavuz, "Tüm Adanalı hemşerilerimizin ve tüm aziz milletimizin Kurban Bayramını kutluyorum. Bizler vatandaşlarımızın huzuru için, güvenliği için tüm birimlerimizle birlikte görev başındayız.

Amacımız tatili boyunca vatandaşlarımızın bayramı huzur ve neşe içerisinde geçirmesini temin etmek" diye konuştu.

Yavuz, trafiğe çıkacakları da uykusuz bir halde araç kullanmamaları, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - ADANA