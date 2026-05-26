Adana Valisi Yavuz: "Bayram boyunca 35 İHA-SİHA ve dron görev alacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Valisi Yavuz: "Bayram boyunca 35 İHA-SİHA ve dron görev alacak"

Adana Valisi Yavuz: "Bayram boyunca 35 İHA-SİHA ve dron görev alacak"
26.05.2026 11:55  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Valisi Mustafa Yavuz, Kurban Bayramı boyunca 5 bin 458 polis ve jandarma personelinin görev alacağını, ayrıca 2 helikopter, 35 İHA-SİHA ve dron, 40 zırhlı araç ile 6 yüzer unsurun güvenlik için sahada olacağını açıkladı.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, Kurban Bayramı boyunca 5 bin 458 polis ve jandarmanın görev alacağını belirterek, "Ayrıca 2 helikopter, 35 İHA- SİHA ve dron, 40 zırhlı araç ve 6 yüzer unsur güvenlik için sahada olacak" dedi.

Yavuz, Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yerleşkesinde polis ile bayramlaştı. Çiçekle karşılanan Vali Yavuz, daha sonra yeni yapılan hizmet binasını gezdi. Yavuz, hizmet binası çıkışında yaptığı açıklamada alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdi. Yavuz, şöyle devam etti: .

Emniyet ve jandarmamız 5 bin 458 personel ile 9 gün süreyle sahada görev başında olacak. 755 karada araçlarımız, 2 helikopterimiz 35 İHA-SİHA ve dronumuz, 40 zırhı ekibimiz, sahil güvenliğine ait 6 yüzer unsurumuz bayram süresince güvenlik önlemi alacak. Belediyede, tarım il müdürlüğümüz, 24 ekipte 60 veteriner ekibimiz de sahada olacak."

Yavuz, "Tüm Adanalı hemşerilerimizin ve tüm aziz milletimizin Kurban Bayramını kutluyorum. Bizler vatandaşlarımızın huzuru için, güvenliği için tüm birimlerimizle birlikte görev başındayız.

Amacımız tatili boyunca vatandaşlarımızın bayramı huzur ve neşe içerisinde geçirmesini temin etmek" diye konuştu.

Yavuz, trafiğe çıkacakları da uykusuz bir halde araç kullanmamaları, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyardı. - ADANA

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Kurban Bayramı, Mustafa Yavuz, Helikopter, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Adana, Yerel, Polis, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana Valisi Yavuz: 'Bayram boyunca 35 İHA-SİHA ve dron görev alacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı 3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama... Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Zaniolo Udinese’ye veda etti Galatasaray’a dönüyor Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 12:51:26. #7.13#
SON DAKİKA: Adana Valisi Yavuz: "Bayram boyunca 35 İHA-SİHA ve dron görev alacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.