Adana'da Nemle Birlikte Artan Sıcaklık Değerleri Vatandaşları Etkiliyor - Son Dakika
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Yerel

Adana'da Nemle Birlikte Artan Sıcaklık Değerleri Vatandaşları Etkiliyor

Adana\'da Nemle Birlikte Artan Sıcaklık Değerleri Vatandaşları Etkiliyor

Adana'da yaşanan kavurucu sıcaklar ve yüksek nem değerleri vatandaşları zor durumda bırakıyor. Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği kentte hissedilen sıcaklık yaklaşık 50 dereceye ulaşıyor. İnşaat işçileri bez parçalarıyla sıcaktan korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da şemsiye kullanmayı tercih ediyor. Ahmet Ünlü, her yıl not aldığı sıcaklık ve nem değerlerinin bu yıl anormal bir şekilde devam ettiğini belirtiyor. İhsan Zevker ise aşırı nem ve sıcaklık nedeniyle sıkıntı yaşandığını ifade ediyor.

24.06.2024 11:12
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Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da nemle birlikte artan hissedilen sıcaklık değerleri vatandaşa bu kez nem hesabı yaptırdı. Her yıl bu değerleri not aldığını söyleyen bir vatandaş "Bu sene haziran ayına anormal bir sıcaklık ile girildi" dedi.

Tüm zamanların en sıcak haziran ayının yaşandığı Adana'da kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye devam ediyor. Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği kentte nem ile birlikte hissedilen sıcaklık yaklaşık 50 dereceye ulaştı. İnşaat işçilerinin sıcağa önlem olarak başlarına sardıkları bez parçaları ile sıcaktan korunmaya çalıştıkları görülürken kimi vatandaşlar da dışarıya şemsiye ile çıkmayı tercih etti.

Sıcak hava ile birlikte yüksek nem değerlerinin de hissedilen sıcağa yoğun etkide bulunduğunu belirten Ahmet Ünlü, her yıl sıcaklık ve nem değerlerini not aldığını, kentte anormal bir sıcak ile başlayan haziran ayının bu şekilde devam ettiğini söyledi.

"Bu sene haziran ayına anormal bir sıcakla girildi"

Parkta gölgede kitap okuyarak serinlemeyi tercih eden Ahmet Ünlü, "Haziran ayı genelde normal geçer fakat bu sene çok anormal bir sıcakla girildi haziran ayına. Ben hep not alırım. 25 hazirandan sonra nem oranı artmaya başlar. Ayın 25-26'sına kadar nem normal giderdi. Fakat şimdi nem yüzde 80-90'ların üzerine çıkmış. Zaten temmuz ve ağustos aylarını söylemeye gerek yok. Adana'da termometre 34 derece gösteriyor ama nemi de ekleyince 40 dereceyi de geçiyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi şehirler de sıcak ancak nem yok. Örneğin Mersin ile Adana arasında 5-6 derece fark var" şeklinde konuştu.

Kentte nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceye ulaştığına dikkat çeken İhsan Zevker ise "Aşırı nem var. Sıcak çok. 50 dereceyi aşıyor. Baya sıkıntı yaşıyoruz. Bu sene biz ilk defa böyle gördük, baya sıcak. Akşam baya nem oluyor, sıcak olunca da evlerde durulmuyor. İnsanların aslında tedbir olarak çıkmaması lazım ama Adanalı alışık. Yine de sıkıntı oluyor" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Nemle Birlikte Artan Sıcaklık Değerleri Vatandaşları Etkiliyor - Son Dakika

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