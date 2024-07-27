Adana'da Ogün Abi Derneği, sıcaktan bunalan çocuklara dondurma ikram etti

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Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, sıcaktan bunalan çocuklara dondurma ikram etti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da sıcak hava herkesi bunaltıyor. Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği ise dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara dondurma dağıttı.

Dondurma alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, "Çocukların mutluluğu her şeyden önemli. Bu sıcak yaz günlerinde onları birazda olsa serinlettik. Çok mutlu oldular" dedi. - ADANA