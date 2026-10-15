Adana\'da yaşayan kadın, 4. kez girdiği sınavı kazanıp oğluyla sıra arkadaşı oldu

Adana'da yaşayan Aslıhan Girici, yıllar önce yarım kalan eğitim hayatına devam etmeye karar vererek, ortaokul ve lise eğitimini açık öğretimden tamamladı. Dördüncü kez girdiği üniversite sınavını da kazanan Girici, oğlu Mahmut Girici ile aynı bölümü kazandı. Oğlu ile birlikte üniversite eğitimi için Niğde'ye gelen Girici, oğluyla birlikte aynı bölümde sıra arkadaşı oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, azmi ve kararlılığıyla dikkat çeken anne ve oğlunun eğitim yolculuğuna ev sahipliği yapıyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü'nde eğitim gören anne ve oğlu, hem aynı evi hem de aynı sınıfı paylaşarak örnek bir eğitim hikayesine imza attı. Adana'da yaşayan ve ilkokuldan sonra eğitimine ara veren Aslıhan Girici, yıllar sonra ortaokul ve lise eğitimini açık öğretim üzerinden tamamladı. Üniversite hayalinden vazgeçmeyen Girici, uzun yıllar boyunca sınavlara hazırlandı. Üniversite sınavına dördüncü kez hazırlanan Girici, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü'nü kazandı. Aynı bölümü kazanan 18 yaşındaki oğlu Mahmut Girici ile Niğde'ye yerleşen anne, artık oğluyla birlikte derslere giriyor, sınavlara hazırlanıyor ve üniversite sıralarını paylaşıyor.

Yıllar sonra üniversite hayaline kavuştu

Eğitim hayatına yeniden başlamanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Aslıhan Girici, ilkokuldan sonra ara verdiği öğrenimini tamamlamak için uzun yıllar çaba gösterdiğini söyledi. Ortaokul ve liseyi açık öğretimden bitirdiğini, ardından üniversiteye hazırlanma sürecine başladığını anlatan Girici, "Adana'dan geldik. Ben normalde ilkokul mezunuydum. Daha sonra ortaokulu ve liseyi açıktan bitirdim. Üniversiteye hazırlanırken dördüncü senemdi. Sonunda burayı kazandım. Tercih dönemi başladığında ben de tercih yaptım ve aynı üniversite, aynı bölüm geldi. Böylece oğlumla birlikte Niğde'ye gelmeye karar verdik" dedi.

"İstedikten sonra başarılamayacak bir şey yok"

Üniversite sınavına hazırlanırken günlük yaşamını ve eğitimini birlikte yürüttüğünü anlatan Girici, Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen üniversiteye hazırlık kurslarına da katıldığını söyledi. Girici, "Elbette eksiklerim var ama kendime ne katabilirsem, kendimi ne kadar geliştirebilirsem bunun için çabalıyorum. Halk Eğitimi Merkezi'nin üniversiteye hazırlık kurslarına iki yıl devam ettim. Sabah işlerimi hallediyor, öğleden sonra kursa gidiyordum. İlk tercihimde yerleşemedim ancak daha sonra burayı kazandım. İstedikten sonra başarılamayacak bir şey yok. Ben de bunu başarmış oldum. Eşim her zaman destek oldu. Üniversiteyi kazandığımızda bize 'Gidin, ikiniz de okuyun' dedi. Biz de oğlumla birlikte Niğde'ye geldik. Burada bir ev tuttuk ve eğitim hayatımıza birlikte devam ediyoruz" diye konuştu.

"Annem hem sınıf arkadaşım hem de ev arkadaşım"

Annesiyle aynı üniversitede eğitim görmenin kendisi için farklı ve güzel bir deneyim olduğunu dile getiren Mahmut Girici ise, annesinin yanında olmasının üniversite hayatını kolaylaştırdığını söyledi. Geçen yıl Niğde'ye geldiğini ancak burada yaşamaya alışamadığı için Adana'ya döndüğünü anlatan Mahmut Girici, annesinin aynı bölümü kazanmasıyla yeniden Niğde'ye gelmeye karar verdiklerini belirtti. Mahmut Girici, "Ben aslında geçen yıl buraya gelmiştim ama burada yapamadım ve Adana'ya geri döndüm. Döndükten sonra annem bana, 'Oğlum, senin okuduğun bölüm bana da geldi' dedi. İlk duyduğumda çok şaşırdım. Sonra birlikte Niğde'ye gelmeye karar verdik. Şimdi annem hem sınıf arkadaşım hem de ev arkadaşım" dedi.

"Ders notlarını annemden alırım"

Annesiyle aynı evde yaşamanın kendisi için büyük bir avantaj olduğunu belirten Mahmut Girici, Adana'daki aile düzenlerinin Niğde'de de devam ettiğini söyledi. Annesinin derslerine kendisinden daha fazla çalışacağını düşündüğünü anlatan Girici, "Evde pek sıkıntı yaşamıyoruz. Adana'daki düzenimiz burada da aynı şekilde devam ediyor. Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Yurtta kalsaydım yeni insanlara, yeni arkadaşlara ve yeni bir odaya alışmak zorunda kalacaktım. Ama annem yanımda olduğu için böyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Annem muhtemelen benden daha fazla ders çalışacak. Ben de ders notlarını ondan alırım" ifadelerini kullandı.

"Okumanın ve öğrenmenin yaşı yok"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Çilkaya, anne ve oğlun aynı bölümde eğitim görmesinin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi. Aslıhan Girici'nin eğitim azminin herkese örnek olması gerektiğini belirten Çilkaya, "Böyle bir anne ve evladın eğitim gördüğü bölümde akademisyen olmak benim için ayrıca gurur verici. Okumanın yaşı yok. Çok güzel bir hikayeyle karşımıza geldiler. Bu örnek bize azmin, kararlılığın ve eğitime duyulan sevginin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

Üniversite olarak eğitim almak isteyen herkese destek sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Çilkaya, "Bizler üniversite olarak eğitime gönül veren, kendisini geliştirmek isteyen herkese imkanlarımız doğrultusunda destek oluyoruz. Kıymetli rektörümüz de bu konuda bizleri destekliyor. Okumanın yaşının olmadığını ve azmin ne kadar önemli olduğunu gösteren en güzel örneklerden birinin bizim bölümümüzde olması bizleri ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.