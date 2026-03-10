Adana'da Yaya Üst Geçidi Mağduriyeti - Son Dakika
Adana'da Yaya Üst Geçidi Mağduriyeti

10.03.2026 16:39
Adana'da yaya üst geçidi, 10 aydır yapılmadı; mahalle sakinleri acil çözüm bekliyor.

ADANA'da geçtiğimiz yıl bulvarda seyir halindeki TIR'ın dorsesiyle çarpıp, parçaladığı yaya üst geçidinin yenisi, 10 ay geçmesine rağmen yerine yapılmadı. Mahalle sakinleri, okulların yoğun bulunduğu bölgede üst geçidin yeniden yapılmasını istedi. Grup adına konuşan Metin Yıldırım, "Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlardan üst geçidin ivedilikle yeniden yapılmasını, yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 6 Mayıs 2025'te 42 HM 551 plakalı TIR'ın dorsesi, seyir halindeyken açılarak yaya üst geçidine çarptı. Parçalanan üst geçidin yarısı, TIR'da takılı kaldı. Kazayı fark eden sürücü Hasan Meral (60), TIR'ı yol kenarındaki ara sokakta durdurdu. Kazanın ardından Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, parçalanan üst geçidi sökerek kaldırdı. Üst geçidin yeniden yapılacağı belirtilse de bu zamana kadar herhangi bir çalışma başlatılmadı.

BÖLGE HALKI MAĞDUR OLDU

Okulların yoğun olduğu bölgede Emek ile Seyhan mahallelerini birbirine bağlayan üst geçidin yapılması için mahalle sakinleri defalarca kez başvuruda bulundu. Üst geçidin bulunduğu noktada bulunan mahalle sakinleri, yolun karşısına geçmekte zorlandıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Grup adına konuşan Metin Yıldırım, söz konusu üst geçidin hala yapılmamış olmasının, bölge halkını mağdur ettiğini ifade etti.

'HAYATİ BİR TEHLİKE OLUŞTURMAKTADIR'

Bölgedeki 5 mahallenin doğrudan etkilendiğini kaydeden Yıldırım, "Burası bir okullar bölgesidir ve çevrede yaklaşık 10 bin öğrenci bulunmaktadır. Bölgedeki sakinlerin günlük yaşam düzenleri bozulmuş, güvenlik riski artmıştır. Üst geçidin olmayışı sebebiyle vatandaşlarımız yoğun akan trafiğe aldırış etmeden, mecburiyet nedeniyle konulan engellerin üzerinden atlayarak karşıya geçmek zorunda kalmaktadır. Bu durum her an ciddi trafik azasına yol açabilecek hayati bir tehlike oluşturmaktadır" dedi.

'MAĞDURİYET BİR AN ÖNCE GİDERİLSİN'

Yakın zamanda meydana gelen bir trafik kazasında bir kadının hayatını kaybettiğini anlatan Yıldırım, "Aylardır yapılmayan üst geçitten dolayı yaşanan kazada en büyük suç kime aittir? Tabi ki sorumluluklarının gereğini yapmayan kişi ve kurumlara aittir. Bunun vebalini kaldıramazsınız. Bölge halkı olarak Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlardan üst geçidin ivedilikle yeniden yapılmasını, yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan bazı yayaların, akan trafiğe rağmen refüjdeki demir korkulukların üzerinden atlayarak yolu karşısına geçmeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: DHA

