Kent meydanında iftar çadırı kuruldu

Adıyaman Belediyesi, Ramazan ayının ruhunu yansıtan geleneksel iftar çadırını kurdu.

Şehrin kalbi sayılan Kent Meydanı'nda kurulan iftar çadırı, deprem sonrası normalleşen hayatın ve dayanışmanın en somut örneklerinden biri oldu. İlk oruçlarını belediyenin kurduğu çadırda açan vatandaşlar, Ramazan sevincini çocuklarıyla birlikte yaşadı. İftar saatinden önce meydanı dolduran aileler, sunulan sıcak yemeklerle oruçlarını açarken Adıyaman'ın geleneksel Ramazan atmosferini yeniden soluma imkanı buldu.

İftar çadırına konuk olan vatandaşlar, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu sofralar sadece yemek değil, bizim için bir paylaşım alanı. Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye bu geleneği yaşattığı için teşekkür ederiz" diye konuştu. - ADIYAMAN