Adıyaman Belediyesi Tekirdağ ve İzmir\'in 11 Belediyesi ile Kardeş Şehir Oldu

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Adıyaman Belediyesi geleceğe yatırım amacıyla Tekirdağ ve İzmir'in 11 Belediyesi ile kardeş şehir oldu.

Adıyaman Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında aldığı kararla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve İzmir'deki 11 ilçe belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kuran Adıyaman Belediyesi, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 18'inci maddesi hükmü çerçevesinde, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, ortak projeler hayata geçirmek, Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması, kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyelerin imkanları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde yardımlaşma, dayanışma, işbirliği ve koordinasyon sağlamak amacıyla, Ağustos ayı meclis toplantısında aldığı kararla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve İzmir'deki 11 ilçe belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurdu.

Ağustos ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, alınan kararın Adıyaman'ın gelişimi ve belediyeler arası iş birliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan bu belediyelerle kardeş şehir ilişkisi kurmak, şehirlerarası dayanışmayı artırmak ve kültürel, sosyal, ekonomik alanlarda iş birliği yapmak için önemli bir fırsattır. İzmir ve Tekirdağ'daki bu belediyelerle kuracağımız güçlü bağlar, Adıyaman'ımızın gelişimine katkı sağlayacaktır" İfadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, son Ağustos ayı meclis toplantısında karara bağlanan kardeş şehirlerin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in Çiğli, Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak Belediyesi olduğunu söyledi. - ADIYAMAN