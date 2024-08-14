Adıyaman Belediyesi Tekirdağ ve İzmir'in 11 Belediyesi ile Kardeş Şehir Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman Belediyesi Tekirdağ ve İzmir'in 11 Belediyesi ile Kardeş Şehir Oldu

Adıyaman Belediyesi Tekirdağ ve İzmir\'in 11 Belediyesi ile Kardeş Şehir Oldu

Adıyaman Belediyesi, geleceğe yatırım amacıyla Tekirdağ ve İzmir'in 11 belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurdu. Karar, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, ortak projeler hayata geçirmek ve toplumsal hizmetlerde işbirliği sağlamak amacıyla alındı.

14.08.2024 16:41  Güncelleme: 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi geleceğe yatırım amacıyla Tekirdağ ve İzmir'in 11 Belediyesi ile kardeş şehir oldu.

Adıyaman Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında aldığı kararla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve İzmir'deki 11 ilçe belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kuran Adıyaman Belediyesi, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 18'inci maddesi hükmü çerçevesinde, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, ortak projeler hayata geçirmek, Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması, kamu duyarlılığının artırılması konularında Belediyelerin imkanları ve tabii oldukları mevzuat çerçevesinde yardımlaşma, dayanışma, işbirliği ve koordinasyon sağlamak amacıyla, Ağustos ayı meclis toplantısında aldığı kararla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve İzmir'deki 11 ilçe belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurdu.

Ağustos ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, alınan kararın Adıyaman'ın gelişimi ve belediyeler arası iş birliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Tutdere, "Adıyaman Belediyesi olarak, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan bu belediyelerle kardeş şehir ilişkisi kurmak, şehirlerarası dayanışmayı artırmak ve kültürel, sosyal, ekonomik alanlarda iş birliği yapmak için önemli bir fırsattır. İzmir ve Tekirdağ'daki bu belediyelerle kuracağımız güçlü bağlar, Adıyaman'ımızın gelişimine katkı sağlayacaktır" İfadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, son Ağustos ayı meclis toplantısında karara bağlanan kardeş şehirlerin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in Çiğli, Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak Belediyesi olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Belediyesi, Tekirdağ, İzmir, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Tekirdağ ve İzmir'in 11 Belediyesi ile Kardeş Şehir Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
09:58 Mourinho, ’’Şampiyonlar Ligi’ni asla kazanamazdık’’ dedi, taraftarlar çılgına döndü Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü
09:51 Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları yine değişiyor Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
09:41 Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
08:40 Gazetecinin sorusu Mourinho’yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun Gazetecinin sorusu Mourinho'yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?
08:21 AK Parti MYK’da anket gerginliği Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı AK Parti MYK'da anket gerginliği! Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 18:24:31. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi Tekirdağ ve İzmir'in 11 Belediyesi ile Kardeş Şehir Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement