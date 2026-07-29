Adıyaman CHP'de toplu istifa: Üç belediye başkanı YENİ Parti'ye geçti - Son Dakika
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Adıyaman CHP'de toplu istifa: Üç belediye başkanı YENİ Parti'ye geçti

Adıyaman CHP\'de toplu istifa: Üç belediye başkanı YENİ Parti\'ye geçti
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Adıyaman'da, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Şambayat Belediye Başkanı Necdet Arıcı, Köseceli Belediye Başkanı Veysel Korkmaz ile bu belediyelerin meclis üyeleri ve bazı ilçe örgütü yöneticileri CHP'den istifa ve YENİ Parti'ye geçme kararı aldıklarını duyurdu.

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Şambayat Belediye Başkanı Necdet Arıcı, Köseceli Belediye Başkanı Veysel Korkmaz ile bu belediyelerin meclis üyeleri ve bazı ilçe örgütü yöneticileri CHP'den istifa ve YENİ Parti'ye geçme kararı aldıklarını duyurdu.

İstifa kararları Besni CHP İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen ortak basın açıklamasıyla duyuruldu.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Şambayat Belediye Başkanı Necdet Arıcı, Köseceli Belediye Başkanı Veysel Korkmaz, Besni İlçe Başkanı Mustafa Doğan, Gölbaşı İlçe Başkanı Özkan Kılınç, Tut İlçe Başkanı Müjdat Sarıkuş, Çelikhan İlçe Başkanı İsmail Yeşilyurt, Gölbaşı İl Genel Meclis Üyesi Nevzat Kozak, Besni İl Genel Meclis Üyeleri Kazım Yıldırım ve Selahattin Bozkurt, Tut İl Genel Meclis Üyesi Abidin Kesici, eski CHP İl Başkanları Ali Murat Bilgiç ve Abuzer Tanrıverdi'nin de arasında bulunduğu bazı partililerin CHP'den istifa ederek, YENİ Parti'ye katılma kararı aldığı bildirildi.

Gölbaşı İlçe Başkanı Özkan Kılınç tarafından okunan ortak açıklamada, CHP'de son dönemde yaşanan gelişmelerin partinin demokrasi kültürüne, kurumsal hafızasına ve örgüt iradesine zarar verdiği savunuldu.

Açıklamada, CHP'nin 102 yıllık bir siyasi gelenek olduğu vurgulanarak, partide gelinen noktada iç demokrasinin zedelendiği, hukukun siyasi hesaplaşmaların aracı haline getirildiği ve iktidar yürüyüşünün bilinçli şekilde sekteye uğratıldığı öne sürüldü.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İskender Yıldırım, Veysel Korkmaz, Köseceli, Şambayat, Adıyaman, Gölbaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman CHP'de toplu istifa: Üç belediye başkanı YENİ Parti'ye geçti - Son Dakika

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