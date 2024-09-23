Adıyaman\'da 10.600 Köy Evi İnşaatı Başladı

Yerel

Adıyaman'da yaklaşık 400 köyde yapımı süren 10 bin 600 köy evi sağlam zeminlere yapılıyor. Yapılaşmada risk olan yerleşim yerleri başka bölgelere taşınıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen ve yapı stokunun en çok hasar gördüğü ilerden birisi olan Adıyaman'da köy evlerinin yapımı tüm hızıyla sürüyor. Tamamlanan köy evlerine vatandaşlar yerleşirken, yapımı sürenler ise kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine verilecek.

Yerleşim yerlerinin bulunduğu ancak zeminden dolayı yapılaşmanın riskli olduğu köylerde ise köy evleri başka bölgelere yapılıyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 'Kırmızı alan' olarak belirlenen yerleşim yerleri, ilçe merkezinde bulunan Onur Mahallesi'nde yapılan konutlara taşınacak. 100'ü tek katlı, 64'ü ise ahırlı olan köy evlerine taşınacak.

Gerger ilçesi Gümüşkaşık köyünde ise, yapılan köy evleri Nissibi Köprüsü manzaralı sağlam zeminde inşa ediliyor. Köylerde aynı zamanda 2 bin 500 hak sahibi evini yerinde kredi ve hibe alarak yapıyor.

Köy evleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığımız olarak Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık olarak 10 bin tane köy konutunun ihalesi yapıldı ve 400 tane kırsal köyümüzde inşaat süreçleri devam etmektedir. Tabi ki burada öncelikli olarak depreme dayanıklı, mimarisiyle, estetiğiyle köy evleri yapmayı bakanlığımız örnek projeler olsun diye çokta önem vermektedir. Burada önceliğimiz vatandaşların yaşayacağı, sosyal donatılarıyla birlikte alt yapısı, çevre düzenlemeleri ile birlikte vatandaşların kırsal evlerini güzel bir şekilde yapıp, vatandaşlara teslim edebilmektir. Tabi ki vatandaşlar bu durumdan da çokta memnunlar evlerini gördükleri zaman. Aynı zamanda bakanlığımız tarafından yerinde dönüşüm projesi de devam etmekte. Kırsalda 2 bin 500'e yakın vatandaşımız ise kendi evini kendi yerinde bizim vermiş olduğumuz hibe krediler alarak yapmaya devam ediyorlar" diye konuştu. - ADIYAMAN