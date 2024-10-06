Adıyaman'da 500 Çocuğun Sünnet Şöleni - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'da 500 Çocuğun Sünnet Şöleni

AK Parti, Adıyaman'da 500 çocuğa sünnet yaptırarak büyük bir etkinlik düzenledi.

06.10.2024 18:03
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AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Adıyaman'da düzenlenen sünnet etkinliğinde 500 çocuk sünnet oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, milletvekilleri ve çok sayıda kişinin katıldığı Eğriçayı Parkı'ndaki sünnet şöleninde çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. 500 çocuğun sünnet ettirildiği etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Aile bizim milletimizin temel taşı, en önemli değerimiz. Aile değerlerimiz toplumsal olarak yaşamımızın merkezi. Biz bu değerleri, bu bağı nesilden nesile aktararak geleneklerimizle birlikte güçlenerek bu günlere gelmiş durumdayız. Sünnet törenlerimiz de hiç şüphesiz bizim bağlarımızı güçlendiren en müstesna birliktelik günlerimizden bir tanesidir. Çocuklarımızın sünnet düğününü büyük bir mutlulukla kutluyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise, "AK Parti Genel Merkezi bugün 500 çocuğumuzun sünnetine vesile oldu. Bütün ihtiyaçlarını ikramlarıyla birlikte yaptı. Bizler çocuklarımızla ilgilenmeye devam edeceğiz, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Onlar bu ülkenin teminatıdır. Onların en iyi şekilde yetişmesi son derece önemli" şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan ise yaptığı konuşmada oldukça mutlu olduklarını belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da 500 Çocuğun Sünnet Şöleni - Son Dakika

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