Adıyaman'da Antep Fıstığı Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman'da Antep Fıstığı Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Düzenlendi

Adıyaman\'da Antep Fıstığı Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Düzenlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adıyaman Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Gaziantep Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, TEMA Vakfı ve Besni Ziraat Odasının katkılarıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Antep Fıstığı yetiştiriciliği, sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda, konuyla ilgili sunumlar yapıldı ve çiftçilerin soruları yanıtlandı.

10.02.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, "Adıyaman'da Antep Fıstığı Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu çalıştay düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adıyaman Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Gaziantep Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, TEMA Vakfı ve Besni Ziraat Odasının katkılarıyla Besni Ziraat Odası Ali Erdemoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Çalıştayda Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Aslan, Besni Ziraat Odası Başkanı Ali Günaydın, Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Zorlu Turanlı ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Antep Fıstığı konusunda önemli oranda verim düşüklüğü olduğunu, fıstık tarımı ile ilgili doğru bilinen birçok yanlış olduğunu söyledi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş ise üniversite olarak Adıyaman'ın tüm sorunlarıyla bilimsel olarak ilgilenmeyi kendilerine ilke edindiklerini belirterek, "Bu kente katma değer sunan tüm sorunlarla ilgilenmek boynumuzun borcudur. Özellikle tarım alanındaki problemlerin çözümü noktasında her zaman çiftçimizin yanında ve destekçisi olmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Bugün masaya yatırılacak olan Antep Fıstığı konusunda ilimizin önemli bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Antep Fıstığı üretiminde İran, Çin ve ABD'den sonra en yüksek rekolte Türkiye'dedir. Türkiye üretiminin yüzde 95'i ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndedir. Bölgemizi baz aldığımızda Adıyamanımız Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt'ten sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Bilindiği üzere yeşil altın diye adlandırılan Antep Fıstığı, Adıyaman ekonomisi için büyük öneme haizdir. Sözlerimin başında da belirttiğim gibi, Adıyaman Üniversitesi olarak çiftçilerimizin her zaman yanında olacağız. Kapımız kendilerine 24 saat açıktır. Sulama, ekim, gübreleme hatta satış konusunda kendilerine elimizden geldiğince yardımcı olmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz tarafından "Antep Fıstığında Verim Düşüklüğü ve Yeni Yaklaşımlar", Harran Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Açar tarafından "Antep Fıstığında Anaç, Çeşit Seçimi ve Bahçe Tesisi", Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Büyük tarafından "Antep Fıstığında Gübreleme", TEMA Vakfı "Fıstığınız Bol Olsun" Proje Koordinatörü Dr. Hüseyin Tekin tarafından "Antep Fıstığında İyi Tarım Uygulamaları" ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Yasemin Bengü Şahan tarafından "Antep Fıstığında Yaygın Görülen Hastalık ve Zararlılar" konularında sunum yapıldı.

Program, konuşmacılar tarafından çiftçilerin sorularının yanıtlanması ve konuşmacılara plaket takdiminin ardından son buldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Adıyaman Üniversitesi, Gaziantep, Adıyaman, Çiftçilik, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Antep Fıstığı Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 00:15:52. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Antep Fıstığı Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement