Adıyaman\'da Antep Fıstığı Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Düzenlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, "Adıyaman'da Antep Fıstığı Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu çalıştay düzenlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Adıyaman Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Gaziantep Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, TEMA Vakfı ve Besni Ziraat Odasının katkılarıyla Besni Ziraat Odası Ali Erdemoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.
Çalıştayda Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Aslan, Besni Ziraat Odası Başkanı Ali Günaydın, Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Zorlu Turanlı ve çok sayıda çiftçi katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Antep Fıstığı konusunda önemli oranda verim düşüklüğü olduğunu, fıstık tarımı ile ilgili doğru bilinen birçok yanlış olduğunu söyledi.
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş ise üniversite olarak Adıyaman'ın tüm sorunlarıyla bilimsel olarak ilgilenmeyi kendilerine ilke edindiklerini belirterek, "Bu kente katma değer sunan tüm sorunlarla ilgilenmek boynumuzun borcudur. Özellikle tarım alanındaki problemlerin çözümü noktasında her zaman çiftçimizin yanında ve destekçisi olmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Bugün masaya yatırılacak olan Antep Fıstığı konusunda ilimizin önemli bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Antep Fıstığı üretiminde İran, Çin ve ABD'den sonra en yüksek rekolte Türkiye'dedir. Türkiye üretiminin yüzde 95'i ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndedir. Bölgemizi baz aldığımızda Adıyamanımız Gaziantep, Şanlıurfa ve Siirt'ten sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Bilindiği üzere yeşil altın diye adlandırılan Antep Fıstığı, Adıyaman ekonomisi için büyük öneme haizdir. Sözlerimin başında da belirttiğim gibi, Adıyaman Üniversitesi olarak çiftçilerimizin her zaman yanında olacağız. Kapımız kendilerine 24 saat açıktır. Sulama, ekim, gübreleme hatta satış konusunda kendilerine elimizden geldiğince yardımcı olmaya hazırız" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz tarafından "Antep Fıstığında Verim Düşüklüğü ve Yeni Yaklaşımlar", Harran Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Açar tarafından "Antep Fıstığında Anaç, Çeşit Seçimi ve Bahçe Tesisi", Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Büyük tarafından "Antep Fıstığında Gübreleme", TEMA Vakfı "Fıstığınız Bol Olsun" Proje Koordinatörü Dr. Hüseyin Tekin tarafından "Antep Fıstığında İyi Tarım Uygulamaları" ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Yasemin Bengü Şahan tarafından "Antep Fıstığında Yaygın Görülen Hastalık ve Zararlılar" konularında sunum yapıldı.
Program, konuşmacılar tarafından çiftçilerin sorularının yanıtlanması ve konuşmacılara plaket takdiminin ardından son buldu. - ADIYAMAN
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