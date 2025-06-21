Adıyaman\'da Deprem Sonrası İfraz Kararına Tepki

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören Manas Evleri Uygur Sitesi'nde yaşayan kat malikleri, belediyenin ifraz kararıyla ortak kullanım alanlarının yok edildiğini öne sürerek tepki gösterdi.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 3357 ada 1 parselde bulunan ve depremler öncesinde 8 bloktan oluşan Manas Evleri Uygur Sitesi'nin G bloğu, orta hasarlı olduğu gerekçesiyle idari kurumlar tarafından yıkıldı. G blokta dairesi bulunan bazı malikler, mevcut bloklarının kat sayısını düşürerek 2 ayrı blok inşa etmek üzere belediyeye ifraz başvurusunda bulundu. Bu kapsamda ortak kullanım alanları da dahil edilerek parsel ayrımı yapılması talep edildi.

Söz konusu talep site yönetimi tarafından oy çokluğuyla reddedilmesine rağmen, Adıyaman Belediyesi'nin encümen kararı ile başvuru kabul edildi. Bu kararla birlikte, sitenin tüm maliklerine ait olan 42.900 metrekarelik ortak alan, 35.000 metrekareye düşürüldü. Malikler, yeşil alan, otopark, yürüyüş yolları, park ve havuz gibi ortak alanların, ifraz sonrası G blok sakinlerinin kullanımına geçtiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Site sakinleri, belediye kararının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Kat Mülkiyeti Kanunu, İmar Kanunu ve Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak, mülkiyet haklarının ihlal edildiğini ve kararın iptal edilmesini talep etti. - ADIYAMAN