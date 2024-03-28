Adıyaman\'da Mahalli İdareler Genel Seçimi Öncesi Sandık Kurulu Başkanlarına Eğitim Verildi

Adıyaman'da, Türkiye genelinde yapılacak olan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi.
Adıyaman Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kentteki seçim sandıklarında görevli sandık başkanlarına yönelik eğitimler ve bilgilendirmeler İl Seçim Kurulu Müdürü Cengiz Kırmızıgül tarafından verildi. Müdür Kırmızıgül, sandık başkanlarına seçim sürecinde yapılması ve yapılmaması gereken konular hakkında bilgiler verdi.
Adıyaman'da 412 bin kişinin oy kullanacağı 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşların daha rahat oy kullanabilmeleri her türlü tedbirin ve çalışmaların yapıldığı belirtildi. Sabah saat 07: 00'da başlayıp 16: 00'da tamamlanacak olan seçimlerde oy kullanıldığı zaman pusulalara, atılacak olan imzalara dikkat edilmesi, oy kullanma esnasında engelinden dolayı zorlanan kişiler için sadece bir kişinin refakatçi olabileceği ve bir başkasına refakatçi olamayacağı vurgulandı.
Eğitimde, vatandaşların daha rahat oy kullanabilmesi için belirlenen bazı konteyner kentlere de sandıkların kurulacağı, yaşanabilecek sorun ve sıkıntı anlarında durumun anında kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gibi konular hakkında da bilgiler verildi. Yapılan bilgilendirmeler sonrası slayt sunumu gerçekleştirildi. Sandık kurulu başkanlarına verilen eğitim sonrası kent merkezinde ve köylerde sandıklarda görevli memurlara da eğitim verilecek. - ADIYAMAN
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