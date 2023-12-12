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Adıyaman'da müteahhitlere yapı kontrol sistemi tanıtıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da müteahhitlere yapı kontrol sistemi tanıtıldı

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremleri sonrası orta hasarlı yapıların güçlendirme sürecini takip etmek için yapı kontrol durumu takip sistemi geliştirdi. Müteahhitlere yapılan toplantıda sistemin detayları anlatıldı.

Adıyaman\'da müteahhitlere yapı kontrol sistemi tanıtıldı
12.12.2023 - 18:12,  Güncelleme: 18:14
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Adıyaman'da faaliyet gösteren müteahhitlere, yapı kontrol durumu takip sisteminin tanıtımı yapıldı.

6 Şubat depremleri sonrası Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü iş birliği ile kurulan yapı kontrol durumu takip sistemiyle ilgili düzenlenen toplantıya kentte faaliyet gösteren müteahhitlere anlatıldı.

6 Şubat'ta yaşanan ve büyük yıkımların yanı sıra birçok yapının da orta hasarlı durumuna gelmesine sebep olan depremlerin ardından binalarında güçlendirme çalışması yapmak adına başvuru yapan vatandaşların kolaylıkla başvuru sürecini takip edebilmeleri için Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü işbirliği ile Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapı kontrol durumu takip sistemi geliştirildi.

Yapılan sistem ile vatandaşlar başvuruda bulundukları orta hasarlı yapılarının başvuru sürecinin hangi aşamada olduğunu "https://yd.adiyaman.bel.tr/" web sitesinden kolaylıkla takip etme fırsatı buluyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da müteahhitlere yapı kontrol sistemi tanıtıldı - Son Dakika
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