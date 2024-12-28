Adıyaman\'da Narkotik Polisi Anne Projesi Tanıtıldı

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Adıyaman'da, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliğinde İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Çocuklar ve gençler arasında uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmeyi, bu mücadelede annelerin farkındalığını artırarak güvenlik güçlerine katkı sunmayı amaçlayan proje, 81 ilde yürütülüyor.

Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Osman Varol'un yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve projeye destek veren anneler katıldı. Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan projenin tanıtımı yapılırken, uyuşturucu kullanımına karşı alınması gereken önlemler ve izlenecek süreçler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Vali Varol, gençleri ve çocukları her türlü uyuşturucu madde ve bağımlılığa karşı kararlı bir şekilde koruyacaklarını belirterek, bu tür projelerin tüm paydaşların desteğiyle daha etkin sonuçlar doğuracağına vurgu yaptı.

Toplantı, katılımcıların soruları ve proje hakkında detaylı bilgilendirmelerin ardından sona erdi. - ADIYAMAN