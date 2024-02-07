Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, okul önlerinde denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, okul önlerinde denetimlerini sürdürüyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, okul önlerinde denetimlerini sürdürüyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve okullarda görevli polislerin katılımıyla kent merkezinde bulunan okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 377 kişinin kimlik sorgusu ve 76 aracın evrak sorgusu yapıldı. Bir servis aracına cezaevi işlemi uygulandı.

07.02.2024 15:16
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kentteki okul önlerinde denetimlerini sürdürüyor..

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve okullarda görevli polis ekiplerinin katılımıyla kent merkezinde bulunan okul önlerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler çerçevesinde 377 kişinin kimlik sorgusu ve 76 aracın evrak sorgusu yapıldı. 11 Servis aracının da yapılan evrak kontrollerinde eksiği bulunan bir servis aracına ise cezaevi işlem uygulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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