Adıyaman'da şehit olan polis memuru Osmaniye'de toprağa verildi - Son Dakika
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Adıyaman'da şehit olan polis memuru Osmaniye'de toprağa verildi

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Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu'nda şehit edilen başkomiser Kamuran Üçgül, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Asri Mezarlık Şehitliği'nde defnedildi. Üçgül, bir polis memuru tarafından ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

28.04.2024 17:49
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu'nda dün akşam meslektaşı bir polis tarafından şehit edilen başkomiser Kamuran Üçgül, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Dün akşam Adıyaman Altınşehir Karakolu'nda bir polisin ateş etmesi sonucu şehit olan iki emniyet amirinden Kamuran Üçgül, Adıyaman'da düzenlenen cenaze töreninden sonra memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra şehit polis Kamuran Üçgül, Asri Mezarlık Şehitliği'nde gözyaşları içerisinde defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam Adıyaman Altınşehir Polis Karakolunda görevli polis memuru meslektaşları ile tartıştıktan sonra polis merkezinde görevli 10 meslektaşına beylik tabancası ile ateş etti. Başkomiser Kamuran Üçgül ile komiser Gökhan Özer şehit olurken, 8 polis ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru Süleyman Uğur Şahin ayağından vurularak yakalandı.

Adıyaman\'da şehit olan polis memuru Osmaniye\'de toprağa verildi
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da şehit olan polis memuru Osmaniye'de toprağa verildi - Son Dakika
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