Adıyaman\'da Şehit ve Gazi Aileleriyle İftar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu kapsamında şehit yakınları ve gazilere yönelik Adıyaman'da iftar programı düzenlendi.

81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen iftar programı Adıyaman'da özel bir salonda yoğun katılımla yapıldı. Programa şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra il protokol üyeleri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İftar öncesinde davetlilerle yakından ilgilenilirken, programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Oruçların açılmasının ardından dualar edilerek şehitler rahmetle anıldı, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunuldu. Program, katılımcıların sohbeti ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Şehit ve gazi ailelerine oldukça önem verdiklerini dile getiren AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, "Bildiğiniz üzere ülkemizin birlik ve beraberliğini sağlamada, geçmişten aldığımız emanetleri, dinimizi, bayrağımızı, toprağımızı, devletimizi tertemiz bugünlere getirmede bedel ödeyenler oldu. Canlarıyla, sağlıklarıyla, emekleriyle. Bunlar şehitlerimiz ve gazilerimiz. Onların her zaman önünde saygıyla eğiliyoruz. Hatıralarına sahip çıkıyoruz. Bizim için çok büyük bir değerler. Bunun için de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilimizde Ramazan'ın birinci günü şehit ve gazi ailelerimizle beraber iftar yapıyoruz. Adıyaman'ımızdayız. Şehit ve gazi ailelerimiz burada. Bürokratımız burada. Siyasi partilerimizin temsilcileri burada. Onlar bizim istiklalimizi, geleceğimizi güvenceye altına alan en büyük fedakarlarımız. O vesileyle bu manevi iklimde, Ramazan ayının bu manevi ikliminde onlarla bir araya geldik" diye konuştu. - ADIYAMAN