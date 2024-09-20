Adıyaman\'da Temizlik Etkinliği: Depremin İzleri Siliniyor

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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen temizlik etkinliğine katılarak, vatandaşlarla birlikte sokakları süpürdü.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında temizlik seferberliği ilan etti. Yeşilyurt Mahallesi Tofaş Yolu'ndan başlayan ve Hısn-ı Mansur ve Malatya Caddesi boyunca devam edip Kerge Kavşağı'nda sona eren etkinlikte Başkan Tutdere de personel, muhtarlar ve vatandaşlarla birlikte sokakları süpürdü, çöp topladı.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Başkan Tutdere, şunları söyledi:

"Depremin izlerini yavaş yavaş siliyoruz"

"Söz verdiğimiz gibi, Adıyaman pırıl pırıl bir şehir olacak. Çocukların, kadınların ve gençlerin rahatlıkla nefes aldığı, doğa dostu, çevre dostu bir kent inşa edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu anlayışla çalışıyoruz. Depremin izlerini yavaş yavaş siliyoruz. Depremin neden olduğu yıkımları ortadan kaldırdığımızda ve Adıyaman'ın yeniden imar ve inşa sürecini tamamladığımızda, Adıyaman Doğu'nun, Güneydoğu'nun ve Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olacak. Bütün yurttaşlarımızın rahat ettiği, barış, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşayacağı bir şehir yaratacağız. Bugün bu etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerimize, tüm çalışma arkadaşlarımıza ve temizlik emekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Herkesi sokağını, caddesini ve parkını temiz tutmaya ve temizlemeye davet ediyorum. Biz, hemşehrilerimizle büyük bir dayanışma içinde şehrimizin caddelerini, sokaklarını ve parklarını tertemiz yapacağız. Adıyamanlılar, çevreye olan duyarlılıkları ve dostluklarıyla Adıyamanlı olmanın farkını herkese gösterecekler."