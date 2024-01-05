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Adıyaman Gölbaşı'nda Konteyner Kentlere Çok Amaçlı Salonlar Kuruldu - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'nda Konteyner Kentlere Çok Amaçlı Salonlar Kuruldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan konteyner kentlere, Alman Federal Dışişleri Ofisi desteğiyle Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu tarafından çok amaçlı salonlar kuruldu. Açılış törenine Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan da katıldı. Kaymakam Seyhan, salonlara İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun isimlerini verdiklerini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıyaman Gölbaşı\'nda Konteyner Kentlere Çok Amaçlı Salonlar Kuruldu
05.01.2024 - 17:28,  Güncelleme: 17:46
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan iki konteyner kentte çok amaçlı çadır kuruldu.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ın katılımlarıyla ilçede bulunan konteyner kentlere kaymakamlık ve BM Göç Kuruluşu tarafından Alman Federal Dışişleri Ofisi desteği ile hayata geçirilen çok amaçlı salonların açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan yapmış olduğu konuşmada, "Birleşmiş Milletler Göç Kurulana çok teşekkür ediyorum, hem Tokat Konteyner Kentimizde hem de TOKİ Konteyner Kentimize iki adet çok amaçlı salonu bizlere armağan etti. Depremin ilk günlerinden itibaren arama kurtarma faaliyetlerinde ve ihtiyaçların giderilmesi hususunda büyük emeği olan öncelikle olarak ilçemize koordinatör Vali olarak görevlendirilen Tokat Valimiz Numan Hatipoğlu'a ve İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya şükranlarımı sunuyorum. Salonlara isim olarak TOKİ Konteyner Kentimizde büyük emeği olan Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu'nun adını, Tokat Konteyner Kentte de Tokat Valimiz Numan Hatipoğlu'nun adını verdik. Kendilerine ve emeği geçen herkese tekrardan şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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