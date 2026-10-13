Adıyaman Sincik'te sağanak yağış etkisini artırdı, yollar sürücülere zorluk çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman Sincik'te sağanak yağış etkisini artırdı, yollar sürücülere zorluk çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Sincik\'te sağanak yağış etkisini artırdı, yollar sürücülere zorluk çıkardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Sincik-Kahta ile Sincik-Malatya kara yollarında sürücüler zorlandı; yetkililer su baskını ve fırtınaya karşı uyardı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Aniden bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sincik- Kahta ve Sincik- Malatya kara yollarında da etkili olan sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı güzergahlarda araçların ilerlemekte güçlük çektiği öğrenildi.

Yetkililer, ani su baskınları, kuvvetli rüzgar ve fırtına riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA
Hava DurumuDoğal Afetsu baskınıAdıyamanMalatyaGüncelSincikKahtaYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Dünyanın gözü burada İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11’leri Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Fenerbahçe’ye kötü haber Aston Villa öncesi sakatlık çıktı Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı
16:33
Dünyanın gözü burada İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11’leri
Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
15:31
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
15:29
Hakim de bunu yaparsa Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 16:50:13. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Sincik'te sağanak yağış etkisini artırdı, yollar sürücülere zorluk çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei