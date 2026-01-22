Adıyaman Sosyal Girişimcilik Merkezi\'nin açılışı gerçekleştirildi

Depremden etkilenen illerde girişimcilerin, KOBİ'lerin ve gençlerin dijitalleşme, e-ticaret ve e-ihracat alanlarında güçlenmesini hedefleyen, TOBB ve MÜSİAD iş birliğiyle Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Merkez eğitim ve istihdamı bir araya getirerek deprem bölgesinde kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmayı amaçlıyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Adıyaman Ticaret ve Odası bünyesinde kurulan Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Deprem bölgesindeki istihdam ve ekonomik şartların dijitalleşme kaldıracıyla güçlendirilmesini hedefleyen merkeze dair detaylarının aktarıldığı toplantıya Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, MÜSİAD Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, bölgedeki iş dünyası temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Adıyaman Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde e-ihracat eğitimleriyle işletmelerin dijital dönüşüm kapasitesi güçlendirilirken, bireylere yönelik eğitim programlarıyla e-ticaret alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da uygulanacak projeyle KOBİ'lerin, gençlerin ve kadınların e-ticarete katılımının artırılması, yerel üretimin dijital kanallar aracılığıyla daha geniş pazarlara taşınması, deprem bölgesinde istihdam ve girişimcilik oranlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Sosyal Girişimcilik Merkezi, eğitim, rehberlik ve uygulamayı aynı çatı altında sunarak bölgedeki üretici ve girişimcilerin dijital ekonomiye sürdürülebilir biçimde entegre olmalarını destekleyecek. Merkezde yürütülecek çalışmalarla, işletmelerin dijital bilgiye, stratejik yönlendirmeye ve nitelikli insan kaynağına erişimi kolaylaştırılacak. Merkez, gençleri istihdam eden KOBİ'ler ile kendi işletmesini kurmak isteyen girişimcilere çeşitli avantajlar sunacak. Bu sayede E-ticaret uzmanı ihtiyacı karşılanacak, girişimcilerin istihdamı teşvik edilecek, istihdam sağlayan KOBİ'lere Trendyol üzerinden komisyon desteği verilecek. Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere de komisyon desteği sağlanacak.

Programda konuşan MÜSİAD Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, "Bugün Adıyaman'da başlayan bu proje, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da güçlü bir hedefle devam edecek inşallah. Çünkü deprem bölgesinin kalkınması yalnız binaları yenilemekle değil insan kaynağını ve iş dünyasını da güçlendirmekle mümkün olacaktır" dedi.

Daha sonra konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ise, "Dijitalleşme sayesinde başta E- Ticaret başta olmak üzere işletmelerimizin yurt içinde ve yurt dışında yeni müşteri kanallarına ulaşması ve rekabet gücünü yükseltmesi mümkün olacaktır. Oda ve borsalarımızla birlikte genç girişimcilerimizin, Kobilerimizin, kadın kooperatiflerimizin üretim için gerekli kaynaklara erişimini iş gücünün korunmasını ve ticaretin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini destekleyeceğiz" sözlerini kullandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise konuşmasında, "Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz, e-ticaretin sağladığı bu dijital pazar erişimini, Adıyaman gibi illerimizde üretime, girişimciliğe ve daha yüksek e-ticaret katılımı oranına ve gelir artışına dönüştürmektir. Az önce sizlerle paylaştığım veriler, bizlere son derece net bir tabloyu sunmaktadır. Adıyaman e-ticaret alanında henüz yolun başında olduğunu görmekle beraber ancak güçlü bir cazibe merkezi olduğunu da kendisi göstermektedir. Özellikle başlangıçta izlediğimiz videoda da, görselde de buradaki Adıyaman'daki girişimcilerimizin e-ticaret platformları üzerinden tüm dünyaya satış yapabildiklerini de görmekteyiz. Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo, bir geri kalmışlıktan ziyade doğru politikalar ve doğru destek mekanizmalarıyla hızla avantaja dönüştürebilecek fırsatları vermektedir. Bizler de Ticaret Bakanlığı olarak bu potansiyelin harekete geçirilmesi için stratejik bir öncelik görüyoruz. İşte tam bu noktada Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye Odalar Borsalar Birliği, MÜSİAD ve Trendyol'un iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Yanındayız Projesi devreye girmektedir. Bu projeyle temel amacımız depremden etkilenen illerimizde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin e-ticaret ve e-ihracat ekosistemine daha güçlü bir şekilde dahil olmasını sağlamak, gençlerimizi ve kadınlarımız başta olmak üzere bölgedeki insan kaynağını dijital ticaretin gerektirdiği bilgi ve yetkinlikle donatmak, yerel üretimi dijital pazarlara taşıyarak kalıcı üretim merkezi, sürdürülebilir gelir ve istihdam imkanları oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise konuşmasında, "Bu projenin bizim için en temel, en pratik faydası, koca dünya pazarına, işte büyük firmaların çok büyük reklam giderleri harcayarak, mağaza giderleri harcayarak, lokasyonda fiziksel olarak bulunma zorunluluğuna katlanarak, birçok ülkede örgütlenerek çok büyük maliyetlerle gerçekleştirdikleri pazara açılma işini işletmenizde masanızın başından gerçekleştirme imkanı sunuyor" diye konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de bu tür programların ilin ve ülkenin gelişimine büyük katkı sunduğunu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN