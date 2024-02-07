6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden Adıyaman Üniversitesi personel ve öğrencileri için karanfil bırakma töreni düzenlendi

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6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden Adıyaman Üniversitesi personel ve öğrencileri için karanfil bırakma töreni düzenledi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır kayıplar veren Adıyaman'da, Adıyaman Üniversitesinde görevli 30 çalışan ve 186 öğrenci hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden öğrenci ve çalışanlar için karanfil bırakma töreni düzenledi.

Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu'nda geniş bir katılımla gerçekleştirilen törene Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Prof. Dr. Murat Aydın, Prof. Dr. Özgür Özdemir, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Duygusal anların yaşandığı törende üniversite yönetimi ve personeli ile öğrenciler tarafından, depremde vefat eden personel ve öğrencilerin fotoğraflarının yer aldığı alana karanfiller bırakıldı.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, bir yıl önce yaşanan felaketin acısını yüreklerinde taşımaya devam ettiklerini belirterek, "Milletçe, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler nedeniyle bilindiği üzere Adıyaman'da 8 bin 327, Türkiye genelinde ise 53 bin 537 vatandaşımızı ebediyete uğurladık.

Bugün, deprem felaketinde bir yakınını kaybetmiş tüm hemşerilerim gibi ben de kabristan ziyareti yaptım. Kayıplarımızı dualarla andım. Buradaki manzaraya bakınca Adıyaman'da yaraların hala ilk günkü gibi taze olduğunu gördüm. Huzurun başkenti dediğimiz Adıyaman, bugün tabiri caizse hüznün başkenti gibiydi. Ancak tüm yaşadıklarımıza rağmen, hep birlikte tüm benliğimizle yeniden ayağa kalkmanın gayretini veriyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki güçlü devlet yapımız sayesinde yaralarımızı sarıyoruz ve sarmaya devam edeceğiz. Zatıalilerinin destekleriyle şehrimizin lokomotifi üniversitemizin ayağa kalkması uzun sürmeyecektir. Asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN